無敵すぎるかわいさ！　USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年の注目グルメ5つ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）に行ったら絶対に外せないのが、パークで食べられるオリジナルフードですよね。5周年を迎えたスーパー・ニンテンドー・ワールドは、まさに「スター」づくし！ 食べるだけで無敵になれそうな、映え度120％の限定グルメが登場しています。

見た目も味も間違いないないパークフードは大人も楽しめること間違いなし。そんなスターだらけの限定フードをたっぷりご紹介します。

■映えも可愛さも120点！ 5周年記念オリジナルフード5つ

◇1. 「スーパースター・アニバーサリープレート〜マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン〜」

スーパー・ニンテンドー・ワールド内になるキノピオ・カフェで味わえる、今だけのお祝いプレート。主役は、ふかふかの「スーパースター」のパン！ マリオが駆け巡る冒険ステージに見立てたラザニアとチキンが絶品で、見た目以上のボリュームに大満足です。

2. 「スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ」

同じくキノピオ・カフェに登場した、4人分（！）の巨大なアニバーサリーケーキ。 スーパースター・プラザに飾られたあのケーキをイメージしていて、カラフルな星が散りばめられたルックスは、女子旅のシェアにぴったり。1日の販売数に限りがあるので、早めのチェックがおすすめです。

3. 「無敵！ スーパースター・パンケーキサンド 〜マンゴー〜」

エリア外の『マリオ・カフェ＆ストア』で手に入る、歩き食べにもうれしいスイーツ。キラキラ輝くパンケーキに、濃厚なマンゴー＆クリーム、さらにカリカリ食感のスター型シュガーがアクセント。

ハテナブロック風のパッケージと一緒に撮るのがSNS映えの鉄則です！

4. 「パワーアップ！ フルーツ・ゼリーソーダ（3種）」

大人気のマリオ＆ルイージのドリンクも、5周年仕様にアップデートして3種類（「パワーアップ！ マリオのストロベリーソーダ」「パワーアップ！ ルイージのマスカットソーダ」「パワーアップ！ ピーチ姫のピーチソーダ」）が新登場。

それぞれの味わいのゼリーがたっぷり入ったドリンクは飲みごたえも抜群。さらに、スーパースターのチョコレートが浮かんでいて、ストローにはひげやティアラのモチーフ付き。お顔の前に持って、かわいく自撮りをすればとっておきの写真が撮れますよ。

◇5. 「アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ」

ポップコーンバケツは、1年限定の特別仕様。なんと、スイッチを入れるとあの「無敵状態」のBGMが流れ、色が変化しながらピカピカ点滅するんです！ 夜のパークで持ち歩けば、目立つこと間違いなし。食べ終わった後も、お部屋を彩るインテリアとして活躍してくれそう。

■5周年記念オリジナルフードを動画でチェック

5周年記念オリジナルフードは動画でも紹介しています。ぜひ合わせてチェックしてみてください！

■お腹も心も“無敵”に満たしてみて

いかがでしたか？ どのメニューも「今しか出会えない」特別感たっぷりのものばかり。お腹も心も「無敵」に満たして、最高の記念日を過ごしてくださいね。

■開催概要

期間：2026年3月18日（水）〜 2027年1月11日（月）

※開催期間が変更になる場合があります

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります。

※最新の情報は公式サイトをご確認ください。

（マイナビウーマン編集部）