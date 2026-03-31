31日14時現在の日経平均株価は前日比655.78円（-1.26％）安の5万1230.07円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は754、値下がりは765、変わらずは51。



日経平均マイナス寄与度は165.46円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が116.32円、ＳＢＧ <9984>が86.64円、フジクラ <5803>が82.83円、三菱商 <8058>が32.39円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を23.06円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が11.70円、ソニーＧ <6758>が8.69円、デンソー <6902>が8.42円、信越化 <4063>が7.52円と続く。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位はサービスで、以下、保険、繊維、パルプ・紙と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、卸売が並んでいる。



※14時0分4秒時点



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