IVEユジン、黒ミニワンピから美脚スラリ「破壊力すごい」「脚長すぎる」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/31】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が3月30日、自身のInstagramを更新。ソファでポーズをとるショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP人気メンバー「脚長すぎる」ミニワンピの足組みショット
ユジンは「ある意味、あなたは美しい」と英語でつづり、写真を投稿。白い襟が付き、黒いミニワンピースを合わせたユジンは、大きな窓がある室内で、赤いソファに深く腰掛け足を組み座った姿を披露している。その他、白いロゴTシャツに黒のミニスカート、黒いブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを公開している。
この投稿は「美脚すぎる」「スタイル抜群」「脚長すぎる」「可愛すぎる」「破壊力すごい」「憧れる」など話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP人気メンバー「脚長すぎる」ミニワンピの足組みショット
◆IVEユジン、黒ワンピから美脚公開
ユジンは「ある意味、あなたは美しい」と英語でつづり、写真を投稿。白い襟が付き、黒いミニワンピースを合わせたユジンは、大きな窓がある室内で、赤いソファに深く腰掛け足を組み座った姿を披露している。その他、白いロゴTシャツに黒のミニスカート、黒いブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを公開している。
◆IVEユジンの投稿に反響
この投稿は「美脚すぎる」「スタイル抜群」「脚長すぎる」「可愛すぎる」「破壊力すごい」「憧れる」など話題となっている。（modelpress編集部）
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