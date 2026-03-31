須田亜香里、素肌透けるシースルー衣装姿公開「可愛いが溢れてる」「綺麗なお姉様」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】元SKE48の須田亜香里が3月30日、自身のInstagramを更新。衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】34歳元アイドル「綺麗なお姉様」素肌透けるシースルー衣装姿
須田は「少し前の熱闘Mリーグ衣装」とつづり、自身がアシスタントMCを務めるテレビ朝日系「熱闘！Mリーグ」（毎週日曜深夜1時10分〜）の衣装姿のソロショットを投稿。デコルテから腕、背中の肩甲骨下までがシースルーになった、美しい素肌が際立つアイボリーのワンピース姿を公開している。またそのほか、アイボリーのワンピースと同様にデコルテから腕の部分がシースルーとなっている黒いワンピース衣装姿も併せて披露している。
この投稿にファンからは「お姫様スタイル」「素敵な衣装」「とても似合ってる」「スタイル抜群」「透明感すごい」「さすが着こなしてる」「可愛いが溢れてる」「綺麗なお姉様」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元アイドル「綺麗なお姉様」素肌透けるシースルー衣装姿
◆須田亜香里、シースルー衣装で素肌チラリ
須田は「少し前の熱闘Mリーグ衣装」とつづり、自身がアシスタントMCを務めるテレビ朝日系「熱闘！Mリーグ」（毎週日曜深夜1時10分〜）の衣装姿のソロショットを投稿。デコルテから腕、背中の肩甲骨下までがシースルーになった、美しい素肌が際立つアイボリーのワンピース姿を公開している。またそのほか、アイボリーのワンピースと同様にデコルテから腕の部分がシースルーとなっている黒いワンピース衣装姿も併せて披露している。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿にファンからは「お姫様スタイル」「素敵な衣装」「とても似合ってる」「スタイル抜群」「透明感すごい」「さすが着こなしてる」「可愛いが溢れてる」「綺麗なお姉様」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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