二宮和也＆池田エライザ、メンタルが参ることは「あまりない」自身の対処法を分析
【モデルプレス＝2026/03/31】嵐の二宮和也と女優の池田エライザが31日、都内で行われた「丸亀うどんメシ」新商品発表会に出席。メンタルが落ちたときについやってしまう行動を明かした。
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4月7日より放映される丸亀製麺の新商品「丸亀うどんメシ」の新CMに出演する二宮と池田。CMの内容“本能全開ッ！！”にちなみ、2人の本能に迫るトークが展開された。
「理性より本能が勝つ瞬間」を問われた二宮は「感動」と書かれたフリップをオープン。「理屈よりも本能が勝つ瞬間はなんだろうなと考えたとき、スポーツとかから与えられる感動は、どのスポーツを見ても同じように与えられる。やっぱり本能に訴えかけられているのかなと思って書かせていただきました」と話した。一方で、池田は「おひるね」と回答。「20代の頃は本能を無視して、自分を忙しくするのが正しいんじゃないかと思っていたんですけど、最近はそんな自分を許してあげたり、甘やかしてあげようと思って、お昼寝の眠さには抗えないっていう」と考え方の変化を明かした。
また、「メンタルが参ったときについやってしまう行動」という質問に、二宮は「なにも考えない」と返答。その理由について「僕はメンタルが参ることがあまりない人間なので、何してるのかなと考えたんですけど、たぶん何もしてないのかなと。1人の時間が多くなるのかなと考えていました」と分析した。「3匹の猫に包まれる」と回答した池田も、二宮と同様「私もあまり参ることがない」とした上で「もしかしたら、逆に猫たちがいてくれるから、参る時間も無いのかなと思いました」と振り返った。
さらに「感情を抑えて後悔したこと」については、「時間」と話した二宮。「もっと最初からがっつりみんなと組んでやればよかったなというか、感情を抑えたがゆえに、周りの人と均等に時間を保とうとすると、結果的に仲良くなっているのに、手前の時間がもったいなかったなと思ったことはあります」と自身の経験を踏まえて語った。
池田は「バレンタイン」と回答し、「学生時代の甘酸っぱいのとかじゃなくて…（笑）、現場にバレンタインの差し入れをしようか迷ったんですよ」と仕事でのエピソードを披露。「でも、迷惑かな、ほかの方にプレッシャー与えちゃうかなと思って遠慮して現場に行ったら、本当に皆さんたくさんプレゼントを用意してくださっていて。逆に手ぶらで来ちゃったみたいな。非常に後悔しました…」と吐露していた。（modelpress編集部）
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◆池田エライザ＆二宮和也、メンタルが参るとやってしまう行動は？
4月7日より放映される丸亀製麺の新商品「丸亀うどんメシ」の新CMに出演する二宮と池田。CMの内容“本能全開ッ！！”にちなみ、2人の本能に迫るトークが展開された。
また、「メンタルが参ったときについやってしまう行動」という質問に、二宮は「なにも考えない」と返答。その理由について「僕はメンタルが参ることがあまりない人間なので、何してるのかなと考えたんですけど、たぶん何もしてないのかなと。1人の時間が多くなるのかなと考えていました」と分析した。「3匹の猫に包まれる」と回答した池田も、二宮と同様「私もあまり参ることがない」とした上で「もしかしたら、逆に猫たちがいてくれるから、参る時間も無いのかなと思いました」と振り返った。
◆池田エライザ、バレンタインの思い出明かす「後悔しました」
さらに「感情を抑えて後悔したこと」については、「時間」と話した二宮。「もっと最初からがっつりみんなと組んでやればよかったなというか、感情を抑えたがゆえに、周りの人と均等に時間を保とうとすると、結果的に仲良くなっているのに、手前の時間がもったいなかったなと思ったことはあります」と自身の経験を踏まえて語った。
池田は「バレンタイン」と回答し、「学生時代の甘酸っぱいのとかじゃなくて…（笑）、現場にバレンタインの差し入れをしようか迷ったんですよ」と仕事でのエピソードを披露。「でも、迷惑かな、ほかの方にプレッシャー与えちゃうかなと思って遠慮して現場に行ったら、本当に皆さんたくさんプレゼントを用意してくださっていて。逆に手ぶらで来ちゃったみたいな。非常に後悔しました…」と吐露していた。（modelpress編集部）
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