2児の母・木下優樹菜、彩り豊かな手料理多数公開「どれも美味しそう」「温かみを感じる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/31】元タレントの木下優樹菜が3月30日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「温かみを感じる」煮魚メインのほっこり献立
木下は、焼き鮭や卵焼き、ウインナーなどを彩りよく盛り付けた弁当や、生姜を入れた手羽中大根やラップに包んだおにぎりなど手料理の写真を複数枚投稿。栄養バランスも考えた献立も披露しており、「白菜の豚肉エリンギ巻きすぅぷ」とつづり、食べるスープも添えたメニューを公開している。
この投稿にファンからは「どれも美味しそう」「彩り豊かで栄養満点」「見ててお腹空いてくる」「温かみを感じる」「レシピ教えて欲しい」など反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸人の30代元妻「温かみを感じる」煮魚メインのほっこり献立
◆木下優樹菜、愛情たっぷり手作り料理
木下は、焼き鮭や卵焼き、ウインナーなどを彩りよく盛り付けた弁当や、生姜を入れた手羽中大根やラップに包んだおにぎりなど手料理の写真を複数枚投稿。栄養バランスも考えた献立も披露しており、「白菜の豚肉エリンギ巻きすぅぷ」とつづり、食べるスープも添えたメニューを公開している。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿にファンからは「どれも美味しそう」「彩り豊かで栄養満点」「見ててお腹空いてくる」「温かみを感じる」「レシピ教えて欲しい」など反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】