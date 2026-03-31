『プラダを着た悪魔２』メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ、“奇跡のツーショット”来日決定
映画『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』で主演を務めるメリル・ストリープとアン・ハサウェイが揃って来日することが決定した。
【動画】楽しみすぎる！ 『プラダを着た悪魔２』最新映像「世紀の映画イベント、開幕！」
前作『プラダを着た悪魔』では、目まぐるしい日々の中、華やかなファッション業界での仕事にやりがいを見出したアンディ（アン）が、厳格なミランダ（メリル）の信頼を得るまで成長。しかし自らの夢を叶えるため、世界中の誰もが憧れる、ミランダのアシスタントというポジションを手放し、ファッション業界とは別の道を歩み始めるまでのドラマが描かれた。
そこから時は流れ、ついに再会を果たすこととなるミランダとアンディ。別々の道で成長を重ねたふたりが「ランウェイ」存続の危機を前に再びタッグを組むとき、ファッション業界に大旋風を巻き起こす。
5月1日の公開に先駆け、メリルとアンが、揃ってグローバル・プロモーションツアーを行うことが発表された。4月6日から7日の2日間にわたり2人が日本を訪れることが決定。本作に込めた想いを日本のファンたちに直接伝えるべく、6日に行われる『プラダを着た悪魔２』スぺシャルイベントへ登壇するほか、メディア取材も予定されている。
メリルの来日は2016年以来約10年ぶり、アンが映画プロモーションで来日するのは、2012年以来の実に約13年半ぶりのこと。前作の公開時もアン単独での来日だったため、“2人揃っての来日”が初めて実現する。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より日米同時公開。
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前作『プラダを着た悪魔』では、目まぐるしい日々の中、華やかなファッション業界での仕事にやりがいを見出したアンディ（アン）が、厳格なミランダ（メリル）の信頼を得るまで成長。しかし自らの夢を叶えるため、世界中の誰もが憧れる、ミランダのアシスタントというポジションを手放し、ファッション業界とは別の道を歩み始めるまでのドラマが描かれた。
5月1日の公開に先駆け、メリルとアンが、揃ってグローバル・プロモーションツアーを行うことが発表された。4月6日から7日の2日間にわたり2人が日本を訪れることが決定。本作に込めた想いを日本のファンたちに直接伝えるべく、6日に行われる『プラダを着た悪魔２』スぺシャルイベントへ登壇するほか、メディア取材も予定されている。
メリルの来日は2016年以来約10年ぶり、アンが映画プロモーションで来日するのは、2012年以来の実に約13年半ぶりのこと。前作の公開時もアン単独での来日だったため、“2人揃っての来日”が初めて実現する。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より日米同時公開。