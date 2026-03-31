日本テレビは３１日、「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）の新アシスタントに入社１０年目となる伊藤遼アナウンサーが就任すると発表した。伊藤アナは水曜日と金曜日を担当。すでにアシスタント務めている浦野モモアナは引き続き月曜日、火曜日、木曜日を担当し、曜日ごとに分かれる２人体制で番組を進行する。

伊藤アナは「これまで報道番組中心だったキャリアの中で、自分が『ヒルナンデス！』を担当することになるとは！」と驚きのコメントすると、続けて「南原さんと『ヒルナンデス！』メンバーの作る温かく楽しい雰囲気に、少しでも違ういい色を加えられればと思います！重ねてきたロケや取材での経験を活かし、視聴者の皆様にとって『今日より、明日がもっと楽しくなる』情報を、現場に出て積極的に見つけたいです！よろしくお願いいたします！」と意気込みをつづった。

また、伊藤アナは「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・後１時５５分）のニュース担当を卒業する際に、宮根誠司から「次は何を担当するんですか？」と聞かれ、「お、お昼の番組を担当する事になっています」と答え、宮根から「ヒルナンデス？」と聞かれて、しどろもどろに返答してしまったという。アシスタント就任発表のタイミングを、律儀に守ろうとしたためだった。