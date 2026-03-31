◆米大リーグ ブルージェイズ５―１４ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ロッキーズの菅野智之投手が３０日（日本時間３１日）、敵地でのブルージェイズ戦で今季初先発。４回２／３を投げ、ソロ本塁打による１失点のみ、２安打４奪三振２四球だった。元巨人対決となったブルージェイズ岡本和真内野手との対戦は２度。１打席目は空振り三振。２打席目は四球だった。最速９４・８マイル（１５３キロ）の直球を含め、投げた９４マイル超え９球中８球を岡本に投じ、真っ向勝負を演じた。

菅野は試合後、岡本のメジャーでの好発進を祝福し、活躍に太鼓判を押した。メジャーでの活躍の鍵を問われ「やっぱり選球眼だと思う。変なボールに手を出さない。しっかりゾーンの見極めが出来る選手なので間違いなく活躍するだろうと、こっちに来る前から思ってました。プラス、守備での不安が全くない。だからバッティングに集中できる」と言い切った。

安定した選球眼をメジャーで活躍する最初の条件にあげた。これまで多くの日本人内野手がメジャーで苦戦してきた中で、三塁手として安定した守備力が、大きな土台になるとも指摘した。

実際に菅野が体感したのは第２打席目、カウント２―２からの勝負球。菅野自身が「こん身の１球」と振り返ったこの日最速９４・８マイルの内角直球に、岡本のバットは止まった。

「あのボールに手を出さないあたりはさすがだなと思った。あそこをしっかり見逃してくる。間違いなく活躍するんじゃないかと。名前がコールされて、馴染みの選手になっているなと思った」。新しい環境に受け入れられている状況を祝福した菅野。温かい眼差しで岡本のメジャーでの船出を見守っている。