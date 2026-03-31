◆米大リーグ ドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが３０日（日本時間３１日）、開幕４試合目にして初めて敗れた。先発した佐々木朗希投手（２４）は５回途中で７８球を投げ、４安打２四球で１失点の粘投も敗戦投手。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）は、１打席目に３試合、１３打席ぶりの安打を放ったが、その後は安打が出ず４打数１安打で、開幕から４試合本塁打なしとなった。

試合後、取材に応じた朗希は「自信は無かったし、正直僕が一番不安だった。けど、自分ができることは限られているので、そのことに集中してやろうと思って投げました」と率直な心境を明かしつつ、「しっかりゾーンの中で勝負できた。全体的には自分のボールで勝負できたので、それが良かったなと思います」と手応えを口にした。

先発した朗希は、オープン戦４試合の防御率が１５・５８で、８回３分の２を投げて１７四死球と課題を残して今季初登板を迎えたが、初回に最速９９・５マイル（約１６０・１キロ）を計測するなど１安打を許しながら無失点の好発進。２回は３者凡退で抑えると、３回に１死三塁でクワンに先取点となる適時二塁打を浴びたが、追加点は許さなかった。４回は１死から四球を与えたが後続を抑え、５回は先頭に安打を許してマウンドを降りた。

７８球を投げて、ストライクは４５球でストライク率は５７・７％。オープン戦４登板のうち、３登板で５０％に満たなかったとあって、カットボールの割合を増やすなどして制球がやや安定。最低限試合は作り、本拠地のファンからは降板の際に大きな拍手が送られた。

あす３１日（同４月１日）は大谷、あさって４月１日（同２日）は山本由伸投手（２７）が先発する。