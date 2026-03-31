マリモクラフトが展開する、ディズニーやピクサーの物語をイメージした、存在感のあるビッグサイズの「コレクションピンバッジ」シリーズに新作が登場。

第9弾として『アナと雪の女王』や『塔の上のラプンツェル』『ピノキオ』『トイストーリー』に登場する人気キャラクターがラインナップされます☆

マリモクラフト ディズニー・ピクサー「コレクションピンバッジ」第9弾

価格：各1,980円(税込)

発売予定：2026年4月上旬

マリモクラフトが、ディズニーとピクサーの人気キャラクターがデザインされた新作のピンバッジ4種を発売。

細部にまで遊び心が宿る「コレクションピンバッジ」は今回で第9弾となり、さりげなくキャラクターの世界観を纏えるデザインは、あらゆるライフシーンに自然と馴染む仕上がりです。

今回登場する4種の新作は、『アナと雪の女王』に登場する「オラフ」と「スノーギース」、『塔の上のラプンツェル』に登場する「ラプンツェル」と相棒の「パスカル」

さらに『ピノキオ』に登場するずる賢いキツネの「J・ワシントン・ファウルフェロー」と相棒のネコ「ギデオン」、『トイストーリー』に登場する「ウッディ」と「バズ」がデザインされた豪華なラインナップとなっています。

それぞれのキャラクターが相棒とともに織りなすストーリーの世界観を、身近に楽しむことができるグッズです。

ピンバッジの大きさは約5〜9cmのビッグサイズでインパクト抜群。

一部のデザインには揺れるチャームや楽しいギミックが施されています。

裏面に付いた2つのピンでしっかりと固定することができるため、バッグにつけて失くしてしまう心配がありません。

手持ちのバッグにつけるのはもちろん、コレクションとしてお部屋に飾るのもおすすめです☆

コレクションピンバッジ オラフ＆スノーギース

サイズ：約W47×H50mm

『アナと雪の女王』に登場する雪だるまの「オラフ」と、同作の短編シリーズをメインに登場している小さな雪だるま「スノーギース」

「オラフ」と「スノーギース」が元気にクルクルと動く仕様になっています。

白銀の世界で弾けるような躍動感をデザインに閉じ込めているのもポイント。

童心をくすぐる遊び心と、大人の日常を彩る上質さを兼ね備えています。

コレクションピンバッジ ラプンツェル＆パスカル

サイズ：約W41×H90mm

『塔の上のラプンツェル』の主人公であるディズニープリンセス「ラプンツェル」と、お友だちの「パステル」デザイン。

「ラプンツェル」が作中で長い髪にぶら下がってダイナミックに空中を移動するシーンをイメージして、チャーム部分がゆらゆらと揺れる仕様のピンバッジです。

相棒の「パスカル」や塔のモチーフ、三つ編みに飾られたお花などがデザインされています。

『塔の上のラプンツェル』の世界観を凝縮させたコレクションにピッタリなディズニーグッズです。

コレクションピンバッジ ファウルフェロー＆ギデオン

サイズ：約W50×H70mm

時代を超えて愛され続ける名作『ピノキオ』に登場する”正直ジョン”、別名「J・ワシントン・ファウルフェロー」と相棒のネコ「ギデオン」デザイン。

作中で見せた「J・ワシントン・ファウルフェロー」と「ギデオン」の思い出深いワンシーンが描かれています。

ピンバッジの表面に凸凹のある金色の立体パーツを配置。

ゴールドの輝きが美しい、大人のファッションにも馴染むグッズです。

コレクションピンバッジ ウッディ＆バズ

サイズ：約W50×H50mm

ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイストーリー』の楽しく元気な世界観を凝縮した、ギミックつきのピンバッジ。

おもちゃ箱のような賑やかな背面パーツが360°回転する仕様になっています。

前面のパーツでは「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」が凛々しくポーズを決めているのも注目ポイント。

目に触れるたびに心が弾むような、ポジティブなエネルギーに満ちたピンバッジです。

『アナと雪の女王』や『塔の上のラプンツェル』『ピノキオ』『トイストーリー』に登場する人気キャラクターがラインナップ。

マリモクラフトのディズニー・ピクサー「コレクションピンバッジ」第9弾は、2026年4月上旬より販売開始です☆

©Disney

©Disney/Pixar

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