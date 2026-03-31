気象予報士の寺川奈津美さんが、自身のインスタグラムを更新。

顔面を強打したことを明かしました。



【写真を見る】【 気象予報士・寺川奈津美 】 顔面を強打 「ダウンして点滴へ…。」「公園で滑り台を駆け上がった先の柵にゴン。見事なたんこぶ爆誕」





寺川奈津美さんは「桜爛漫の中、まさかのダウンして点滴へ…。」と、投稿。



続けて「熱ではなく、公園で滑り台を駆け上がった先の柵にゴン。見事なたんこぶ爆誕した43歳です。（数時間後にひいて喜ぶも、現在じわじわパンダ目に）」と綴ると、痛々しい姿の写真をアップ。







更に「一緒にいた高校時代からのママ友がたまたまお医者さんで、すぐに目や骨をチェック。対応がテキパキすぎて、かっこよすぎた。」と、綴りました。



そして「一部始終を見ていた子どもたち。」「冷静に判断して人を助けるママ友と、はしゃぎすぎて顔面強打する私。」「『お医者さんってすごいね』としっかり共有。」「そしてもうひとつ。『ママみたいになるから気をつけて遊びなさい！』身をもって伝えた結果、きっと心に刻まれたはず…。」と、記しました。







寺川奈津美さんは「しばらくは大人しく過ごします。みなさんもお気をつけて、楽しい春休みを」と、投稿。



続けて「そういえば。レントゲン撮ってもらったら 私の首はラグビー選手並みのストレートネックらしいです。鉄棒はやるけど、タックルはしてないなぁ…」「とにかく！これからは意識して空を見上げて生きていきます。（脱・下向き生活）」「よかったらみなさんもご一緒に」と、書き添えています。







【 寺川奈津美さん プロフィール 】

気象予報士・防災士



1983年山口県生まれ。慶應義塾大学理工学部応用化学科卒業。

2008年に気象予報士資格を取得。



NHK「ニュース7」で気象キャスターを担当後、フジテレビ「直撃LIVEグッディ！」（2016〜2020年）に出演。災害報道の現場で気象解説を行う。



現在はNHKラジオ「Nらじ」に出演し、気象情報を伝えている。









命を守るための気象情報の伝え方をテーマに、講演・研修・メディア出演など幅広く活動。



消防大学校や消防学校での気象講義、防災講演、熱中症対策講演などを行っている。



環境省「熱中症環境保健マニュアル」ワーキンググループ委員、埼玉県「土砂災害警戒情報見直し検討委員会」委員なども務める。



著書：『はれますように〜未来はきっと変えられる〜』（トランスワールドジャパン）。







【担当：芸能情報ステーション】