高市総理は来日中のインドネシア・プラボウォ大統領と首脳会談をおこない、中東情勢をめぐりエネルギー安全保障などで緊密に連携していくことを確認しました。

高市総理

「プラボウォ大統領との間で、経済分野や安全保障分野において具体的な協力を進めることで一致しました」

高市総理とインドネシアのプラボウォ大統領との会談は、東京・港区にある「迎賓館」でおよそ30分間おこなわれました。

会談では経済や安全保障、中東情勢などについて意見が交わされ、経済分野ではインドネシアの産業発展のための継続的な支援やAI分野を含む人材育成への協力を確認しました。

主要な資源大国であるインドネシアとは今月、重要鉱物や原子力の分野で協力していくことで合意していますが、中東情勢が緊迫化するなか、両首脳はきょうの会談でエネルギー安全保障の観点からも緊密に連携していくことを確認しました。また、安全保障の分野でも協力を一層強化することで一致しています。

プラボウォ大統領は近く、高市総理をインドネシアに招待したいと呼びかけたほか、先の衆議院選挙の勝利に祝意を述べています。