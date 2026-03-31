秋篠宮さまと長男・悠仁さまはきょう午前、赤坂東邸でボーイスカウトの「富士スカウト章」を受章した学生らと懇談されました。

【写真を見る】秋篠宮さまと悠仁さま「富士スカウト章」受章47人と懇談 悠仁さまは初

秋篠宮さまと悠仁さまが学生らと懇談 「富士スカウト章」受章の47人

ボーイスカウトはイギリスで生まれた青少年教育運動で、奉仕活動などを行った人に「章」が授与されます。このうち「富士スカウト章」は、高校生年代においては最高位の章にあたります。



秋篠宮さまと悠仁さまは、参加した47人一人ひとりから、それぞれが行っているプロジェクトについて、およそ50分間説明を受けられました。

秋篠宮さまと悠仁さま 地域・社会の課題に取り組む学生に“深い感銘”

側近によると、おふたりは学生が地域・社会の課題に取り組んでいることに深い感銘を受けられていたということです。

「富士スカウト章」を受章した学生と皇室との懇談は、1983年の浩宮さま（現在の天皇陛下）に始まり、令和に入ってからは秋篠宮さまがおひとりで行われていました。



悠仁さまが懇談に出席されるのは今回が初めてです。