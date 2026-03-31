気象台は、午後1時47分に、波浪警報を尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】三重県・尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大紀町、南伊勢町などに発表 31日13:47時点

南部では、31日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■尾鷲市

□波浪警報【発表】

31日夜のはじめ頃にかけて警戒

予想最大波高 6m



■鳥羽市

□波浪警報【発表】

31日夜のはじめ頃にかけて警戒

・外海

予想最大波高 6m



■熊野市

□波浪警報【発表】

31日夜のはじめ頃にかけて警戒

予想最大波高 6m





■志摩市□波浪警報【発表】31日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高 6m■大紀町□波浪警報【発表】31日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高 6m■南伊勢町□波浪警報【発表】31日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高 6m■紀北町□波浪警報【発表】31日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高 6m■御浜町□波浪警報【発表】31日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高 6m■紀宝町□波浪警報【発表】31日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高 6m