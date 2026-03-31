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気象台は、午後1時47分に、波浪警報を尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】三重県・尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大紀町、南伊勢町などに発表 31日13:47時点

南部では、31日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■尾鷲市
□波浪警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■鳥羽市
□波浪警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
・外海
　予想最大波高　6m

■熊野市
□波浪警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■志摩市
□波浪警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大紀町
□波浪警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■南伊勢町
□波浪警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■紀北町
□波浪警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■御浜町
□波浪警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■紀宝町
□波浪警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m