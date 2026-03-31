イオン「春のパンフェア」約550店舗で開催 最大40円引き＆98円均一も
イオンは4月1日から4月7日まで、本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」など約550店舗で「春の大ベーカリーフェア」を開催する。物価上昇が続く中、“お得に・楽しく”パンを選べる企画を多数展開する。
【写真】40円引き「第一パン ひとくちつつみソーセージ」
目玉となるのは「お買物アプリクーポン祭り」。イオンお買物アプリを通じて、ヤマザキやフジパン、パスコなど各社の商品に使える割引クーポンを配信し、最大40円引きで購入できる。SNSで話題の「沼る」シリーズも対象に含まれ、より幅広い商品がお得に楽しめる。
さらに、ロングセラー商品も充実。「ミニスナックゴールド」「アップルパイ」「イチゴスペシャル」などの定番商品に加え、新商品の「生チョコのパイ」などもラインアップされる。
期間限定商品としては「ヤマザキ ブルーベリーフランスパン」が登場。ソフトなフランスパン生地にブルーベリージャムを巻き込んだ一品で、朝食や軽食としても楽しめる。
人気企画の「98円均一」も実施。菓子パンや総菜パンに加え、和洋菓子まで対象を広げ、約40品目を用意するなど、選ぶ楽しさを強化している。
加えて、対象商品を税込500円以上購入すると、最大1万WAON POINTが当たる懸賞企画も実施。レシート有効期間は4月1日から14日まで、応募は4月17日午後11時59分まで受け付ける。
【写真】40円引き「第一パン ひとくちつつみソーセージ」
目玉となるのは「お買物アプリクーポン祭り」。イオンお買物アプリを通じて、ヤマザキやフジパン、パスコなど各社の商品に使える割引クーポンを配信し、最大40円引きで購入できる。SNSで話題の「沼る」シリーズも対象に含まれ、より幅広い商品がお得に楽しめる。
期間限定商品としては「ヤマザキ ブルーベリーフランスパン」が登場。ソフトなフランスパン生地にブルーベリージャムを巻き込んだ一品で、朝食や軽食としても楽しめる。
人気企画の「98円均一」も実施。菓子パンや総菜パンに加え、和洋菓子まで対象を広げ、約40品目を用意するなど、選ぶ楽しさを強化している。
加えて、対象商品を税込500円以上購入すると、最大1万WAON POINTが当たる懸賞企画も実施。レシート有効期間は4月1日から14日まで、応募は4月17日午後11時59分まで受け付ける。