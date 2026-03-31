お笑いタレントの横澤夏子（35）が31日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にVTR出演。同期芸人に対する“注意点”を打ち明ける場面があった。

この日のゲストはお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーとお笑いコンビ「ニューヨーク」。「ニューヨーク」の同期には横澤、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」「おかずクラブ」「マテンロウ」「デニス」がいると紹介された。

番組では「ニューヨーク」をよく知る人物として横澤に事前取材を行った。VTRで登場した横澤は「意外とリーダーとか幹事とか全然やらなくて。たき付け役、みたいな感じです、ニューヨークは」と明言した。

飲み会などで「鬼越トマホークの“良ちゃん、なんか怒っていることあるんじゃない？”とか言って」たき付けると言い、「それだけ言って、後はノータッチで。ただただそこケンカさせるとか」と暴露した。

「“夏子も何かあれだろ、最近言いたいことあるだろ？”とか言い出して、たき付けるから、私がカナメストーンにブチギレちゃったりする」ともぶっちゃけ、「だから本当に良くない役回り。危ない。だからカズレーザーさんにはこれだけは。たき付けられないでくださいっていうのを、本当に言いたいです」と訴えた。

また「ニューヨーク」嶋佐和也については「大体、嶋佐の下唇がぷるんぷるんになったらもう記憶ないんですよ」と証言し、「酔っ払っちゃって。お酒が凄い好きなので。番組の打ち上げとかあったら、下唇ぷるんぷるんになったらもう解散してください。もう絶対それ以降にいいことない！」と断言した。

それでも「ニューヨーク」の素晴らしいところとして「私がニューヨークで唯一褒めたいところは、漫才なんですけれど、お辞儀みてみてください、めっちゃ長いですから」と証言。

「だからたぶん“ひどいこと言っちゃってごめんなさい”の長さもあると思うんですけれど、2人でめっちゃ長くやって、上がるのが一緒なんです。めっちゃお辞儀奇麗なんです」と横澤。「ニューヨークって、お辞儀だけ、漫才見なくてもいいから、お辞儀だけ見てほしい。本当に奇麗だから」と強調した。