女優の貫地谷しほりさん（40）が31日、Instagramで所属事務所を退所して独立することを明らかにしました。

【映像】事務所の退所と独立を発表した貫地谷しほり

貫地谷さんは「皆様に突然ですがご報告です」と書き出し「本日2026年3月31日をもって所属事務所ABPinc.との契約を満了し退所することとなり、4月より独立することとなりました」と報告しました。

中2の頃にスカウトされ芸能界に入ったといいます。「夢を持った事もなかった私に人前に立ってお芝居をするという大胆な夢を与えてくれました。辛抱強く寄り添ってくれて26年。これまでの経験が今の私を作ってくれました」と、これまでのマネジメントに感謝しました。

その上で「今までサポートしてくれた家族のようなスタッフと離れる事への不安はありますが、40歳になった私の新たな一歩を見守っていただけるとうれしいです。こんなに長い間お仕事が出来ているのも、見てくださっている皆様、作り手の皆様、近くで支えてくれる皆様のお陰です。本当にありがとうございます」と周囲への感謝も伝え、「これからもマイペースではありますが頑張って参りますので、応援よろしくお願いします」と前を向きました。（『ABEMA NEWS』より）