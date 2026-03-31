【大雨警報】浜松市南部、磐田市に発表 31日13:47時点
気象台は、午後1時47分に、大雨警報（浸水害）を浜松市南部、磐田市に発表しました。
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西部では、31日夜のはじめ頃まで土砂災害に、31日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■浜松市南部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
31日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
■富士宮市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■富士市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
31日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■御殿場市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
31日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
■裾野市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
■小山町
□なだれ注意報
2日にかけて注意