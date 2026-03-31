TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後1時47分に、大雨警報（浸水害）を浜松市南部、磐田市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】浜松市南部、磐田市に発表 31日13:47時点

西部では、31日夜のはじめ頃まで土砂災害に、31日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■浜松市南部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　31日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■富士宮市
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■富士市
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■磐田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　31日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■御殿場市
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　31日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■裾野市
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■小山町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意