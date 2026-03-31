【漫画】新聞連載10周年『ねえ、ぴよちゃん』コミックス第13巻が3月26日刊行

青沼貴子『ねえ、ぴよちゃん』13巻（竹書房）が2026年3月26日（木）に発売される。

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『ねえ、ぴよちゃん』は北海道新聞や中日新聞、東京新聞や西日本新聞、南日本新聞や神戸新聞、徳島新聞や河北新報、中国新聞、愛媛新聞、新潟日報といった、全国新聞11紙にて毎日掲載されている4コマ漫画作品。2026年には連載開始から10周年を迎える。猫の又吉と小学三年生の元気少女ぴよちゃんの穏やかで優しい日常が描かれる。

3月26日に発売される単行本最新刊となる13巻には、新たなキャラクター「こねこ隊」が登場するエピソードも収録される。最新刊発売のほか、1冊に472本のエピソードが収録された全256ページの廉価版『ワイド版 ねえ、ぴよちゃん』（竹書房）が2026年4月2日（木）に発売される。

本作の作者・青沼 貴子（あおぬま・たかこ）は北海道函館市生まれの漫画家。1981年、『週刊マーガレット』増刊号で漫画家デビュー。自身の体験を描いた育児漫画『ママはぽよぽよザウルスがお好き』がベストセラーとなり、アニメ化もされた。主な作品に『マダム60 60代もいろいろある！』など。現在は東京都在住。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）