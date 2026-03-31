昨年まで巨人でプレーしたナショナルズのフォスター・グリフィン投手（３０）が３０日（日本時間３１日）、敵地でのフィリーズ戦に先発。５回２失点で勝利投手になり、２０７２日ぶりのメジャーでの白星を挙げた。

初回に４点の援護をもらうと、その裏は１番ターナーを左飛、２番シュワバーを空振り三振、３番ハーパーを中飛に抑えて好発進。

大量リードの中、５回に２ランを浴びるまでゼロを並べ、５回８６球、５安打５奪三振、四球なしで２失点と好投した。

グリフィンはロイヤルズ時代の２０２０年７月２７日のタイガース戦でリリーフでメジャーデビューしてその試合で勝利投手になり初勝利を挙げた。メジャーでは２２年までに通算７登板１勝０敗、防御率６・７５という成績。主にマイナーで先発を務め、２３年から巨人に移籍した。

巨人では昨年まで３年連続６勝。昨年は故障離脱もあったが、１４登板で６勝１敗、防御率１・６２の成績を残した。ＮＰＢでは計１８勝１０敗、防御率２・５７。

今季からメジャーに復帰し、復帰初登板初先発で６年ぶり、２０７２日ぶりのメジャー２勝目。先発としては自身初のメジャー白星を挙げた。