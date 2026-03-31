◆米大リーグ ドジャース２―４ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが３０日（日本時間３１日）、開幕４試合目にして初めて敗れた。先発した佐々木朗希投手（２４）は５回途中で７８球を投げ、４安打２四球で１失点の粘投も敗戦投手。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）は、１打席目に３試合、１３打席ぶりの安打を放ったが、その後は安打が出ず４打数１安打で、開幕から４試合本塁打なしとなった。

先発した朗希は、オープン戦４試合の防御率が１５・５８で、８回３分の２を投げて１７四死球と課題を残して今季初登板を迎えたが、初回に最速９９・５マイル（約１６０・１キロ）を計測するなど１安打を許しながら無失点の好発進。２回は３者凡退で抑えると、３回に１死三塁でクワンに先取点となる適時二塁打を浴びたが、追加点は許さなかった。４回は１死から四球を与えたが後続を抑え、５回は先頭に安打を亜許してマウンドを降りた。

７８球を投げて、ストライクは４５球でストライク率は５７・７％。オープン戦４登板のうち、３登板で５０％に満たなかったとあって、カットボールの割合を増やすなどして制球がやや安定した。勝利投手の権利はつかめなかったが、最低限試合は作り、本拠地のファンからは降板の際に大きな拍手が送られた。

大谷は初回先頭の１打席目に先発左腕のメシックから左前安打。開幕戦の１打席目以来３試合、１３打席ぶりの安打となった。１点を追う無死一、二塁で迎えた２打席目は大チャンスだったが、二塁走者のロハスがまさかのけん制死。１死一塁となると、大谷は中直に倒れた。１点を追う６回１死走者なしの３打席目は空振り三振に倒れた。

ドジャースは５回無死一塁から朗希の後にマウンドに上がった左腕のスコットが１イニングを無失点。６回は３番手左腕・ロブレスキが３者凡退に抑えた。０―１の７回はロブレスキが３連打で無死満塁のピンチを迎え、２人を抑えて２アウトまで行ったが、押し出し四球と左中間への２点適時二塁打を浴びて３点を追加されてリードを４点に広げられた。９回に２点を返すのが精いっぱいだった。

２６〜２８日（同２７〜２９日）のダイヤモンドバックスとの開幕３連戦では、３試合連続の逆転勝ち。中盤以降に救援陣が踏ん張り、打線が集中打を見せていたが、この日は７回にロブレスキが崩れ、打線も８回まで無得点と沈黙し。今季４試合目で初黒星を喫した。

あす３１日（同４月１日）は大谷、あさって４月１日（同２日）は山本由伸投手（２７）が先発する。