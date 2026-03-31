日本人メンバー・イロハが“初作詞”に参加！ILLIT、新アルバムのトラックリスト公開

ILLITが、新アルバムを通じてさらに進化した“ILLITコア”を披露する。

3月31日、ILLITは4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のトラックリストを公開した。

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新アルバムには、タイトル曲『It's Me』をはじめ、『GRWM (Get Ready With Me)』『paw, paw!』『Mamihlapinatapai』『Love, older you』の計5曲が収録される。

タイトル曲『It's Me』は、初デートの後、好きな相手との関係に悩んでいるときに「君の推しは、まさに私だ！」と大胆に宣言する楽曲だ。同曲には、独創的な世界観を持つシンガーソングライターのyoura（ユラ）とThe Deepが作詞に参加し、ILLITの自信に満ちた魅力を最大限に引き出した。1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』で独創的な歌詞を綴り、彼女たちの自由奔放な魅力を描き出し好評を博したyouraが、再びメンバーとタッグを組んで起こすシナジーに期待が高まっている。

（画像＝BELIFT LAB）

アルバム全体を通して、同世代の関心事や感情が反映されているのも特徴だ。素顔で本音を語り合う親密な瞬間を描いた『GRWM (Get Ready With Me)』や、愛するペットへの想いを込めた『paw, paw!』がリスナーの共感を呼びそうだ。特に『paw, paw!』は、メンバーのイロハがデビュー後初めて作詞に参加し、自身の経験をもとにした率直な言葉を綴った。ここにHYBEのパン・シヒョク議長も加わり、繊細な感情の動きを表現して楽曲の完成度を高めた。

そのほか、多くの選択や責任を前に「怠惰な完璧主義者」と化した同世代の若者たちへ贈る『Mamihlapinatapai』、辛くて諦めたくなった幼少期の自分へ送る手紙のような楽曲『Love, older you』がアルバムに深みを与えている。特に『Love, older you』は、5人のメンバーの実体験が盛り込まれており、ILLITならではの独創的な感性を予感させる。

また、今回のトラックリストはモーションポスター形式で制作され、視覚的にも強烈な印象を残した。DVDのスクリーンセーバーから着想を得たポスターは、画面内を浮遊するアルバムロゴが壁にぶつかるたびに色が変わる演出がポイントだ。ILLITの多彩なコンセプトと幅広い音楽性を直感的に表現したデザインが、新アルバムへの期待を高めている。

なお、ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』は、4月30日にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。