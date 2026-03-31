双子出産の中川翔子、夫＆息子2人との貴重ショット “0歳から通う思い出の場所”に訪問「4世代で来ることができました」
【モデルプレス＝2026/03/31】歌手でタレントの中川翔子が3月30日、自身のInstagramを更新。夫や双子との家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「旦那様スタイル抜群」思い出の場所での貴重4ショット
中川は「またまたまた夢を叶えてきたーーー。世界一大好きな中華、天祥に双子ときたよ！」などとつづり、中川が0歳の頃から通っている中華料理店での写真を複数枚投稿。店内で双子や夫と写真を撮ったり得意のイラストでお店を紹介したり、自身の幼少期の写真を載せたりと愛溢れるエピソードを明かしている。中川は「双子と、4世代で来ることができました ハーフバースデーおめでとう。大きくなっていろいろ食べられるようになるのが楽しみすぎる」とコメントしている。
この投稿にファンからは「また1つ思い出が出来たね」「素敵なお話で泣けてくる」「ハーフバースデーおめでとう」「旦那様スタイル抜群」「家族ショットが貴重」「双子も大きくなったね」など反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子出産タレント「旦那様スタイル抜群」思い出の場所での貴重4ショット
◆中川翔子、家族で思い出の場所へ
中川は「またまたまた夢を叶えてきたーーー。世界一大好きな中華、天祥に双子ときたよ！」などとつづり、中川が0歳の頃から通っている中華料理店での写真を複数枚投稿。店内で双子や夫と写真を撮ったり得意のイラストでお店を紹介したり、自身の幼少期の写真を載せたりと愛溢れるエピソードを明かしている。中川は「双子と、4世代で来ることができました ハーフバースデーおめでとう。大きくなっていろいろ食べられるようになるのが楽しみすぎる」とコメントしている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿にファンからは「また1つ思い出が出来たね」「素敵なお話で泣けてくる」「ハーフバースデーおめでとう」「旦那様スタイル抜群」「家族ショットが貴重」「双子も大きくなったね」など反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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