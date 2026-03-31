ファーストキッチンが6年ぶりにパティ刷新、肉を押しつぶして焼く「スマッシュパティ」を初導入!/天然豚腸の新ホットドッグ・春限定クリームチーズバーガーも発売

ファーストキッチンは4月2日、6年ぶりにパティをリニューアルし、1977年の創業以来初めて「スマッシュパティ」を導入する。

また、今回のパティリニューアルに合わせ、天然豚腸を使った「極(きわみ)ホットドッグ」2種、春季限定(6月下旬頃まで)の「クリームクリームチーズバーガー」3種を販売する。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【すべてのメニュー画像を見る】スマッシュパティ･ベーコン･たまごを使った新看板メニュー「FKスマッシュベーコンエッグバーガー」&「ベーコンエッグバーガー」

〈6年ぶりにパティ刷新、創業以来初めて「スマッシュパティ」を導入〉

「スマッシュパティ」は、肉を鉄板で押しつぶして焼くスタイルのハンバーガー用パティで、香ばしい食感と風味が特徴。グルメバーガー専門店などで注目されているという。

豊かな旨味を堪能することのできるFK(ファーストキッチン)オリジナルとして開発した。外はカリッと香ばしく肉汁を閉じ込めて焼き上げ、今までとは違ったゴロゴロとした肉感が楽しめる。「和」の調味料を隠し味に使い、より日本人好みの味わいに仕立てた点もポイントだという。

【販売期間】

2026年4月2日〜通年メニューとして販売

◆FKスマッシュベーコンエッグバーガー 単品640円

新鮮なトマトとレタス、スマッシュパティ、お店で焼き上げたたまごと香りのよいベーコンを挟んだ。さまざまな味わいが楽しめるファーストキッチンの新たな看板メニュー。

◆ベーコンエッグバーガー 単品520円

FKの看板商品「ベーコンエッグバーガー」をリニューアルした。旨味たっぷりのスマッシュパティに、お店で焼き上げたたまごとベーコン、具沢山タルタルソースとケチャップを組み合わせている。

このほか、FKスマッシュベーコンバーガー、FKスマッシュバーガー、チーズベーコンエッグバーガー、てりやきバーガー、チーズバーガー、ハンバーガーなどをラインアップする。

【すべてのメニュー画像を見る】スマッシュパティ･ベーコン･たまごを使った新看板メニュー「FKスマッシュベーコンエッグバーガー」&「ベーコンエッグバーガー」

〈「極(きわみ)ホットドッグ」2種を販売〉

また、パティリニューアルのタイミングに合わせ、天然豚腸のプリッとした食感が楽しめる「極(きわみ)ホットドッグ」2種を販売し、商品ラインアップの充実を図る。

◆極(きわみ)ホットドッグ 単品470円

粗挽きの食感と旨味が楽しめる80gのビッグポークソーセージを使用したホットドッグ。天然豚腸ならではのプリッとした食感と風味が楽しめる。

◆極(きわみ)ホットドッグ-BBQ- 単品520円

天然豚腸を使用した80gのビッグポークソーセージに、燻製がほのかに香るコクのある甘口のバーベキューソースをトッピングした、満足感のあるホットドッグ。

〈春季限定「クリームクリームチーズバーガー」3種も〉

さらに、春の季節にぴったりな「クリームクリームチーズバーガー」3種を期間限定で販売する。スライスチーズとチーズソースの2種のクリームチーズを使用し、爽やかなバーガーに仕立てた。

【販売期間】

2026年4月2日〜6月下旬頃まで

◆【春季限定】クリームクリームチーズバーガー 単品780円

FKの看板商品「ベーコンエッグバーガー」を春バージョンにアレンジした。チーズソースとスライスチーズの2種のクリームチーズを使うことで、より濃厚な味わいが楽しめる。

◆【春季限定】クリームクリームチーズバーガーダブル 単品1,100円

新商品の「クリームクリームチーズバーガー」をダブルバージョンにアレンジした。オリジナルのスマッシュパティとクリームチーズを増やした、食べ応えのある仕立て。

◆【春季限定】クリームクリームチーズチキン竜田バーガー 単品750円

新商品の「クリームクリームチーズバーガー」をしょうがの香るザクザクとした衣が特徴の「チキン竜田」バージョンにアレンジした。

【すべてのメニュー画像を見る】春季限定「クリームクリームチーズバーガー」、2種のクリームチーズを使った濃厚な味わい

春季限定「クリームクリームチーズバーガー」3種

〈Xフォロー&リポストキャンペーンを実施〉

新商品の発売を記念して、3月19日〜4月30日の期間中、ファーストキッチン公式Xでフォロー&リポストキャンペーンを実施する。

ファーストキッチンの公式Xアカウント(@FK_PR)をフォローし、対象ポストをリポストした人の中から、抽選で20人に「お好きなフレーバーポテトMサイズの無料試食券」を2枚プレゼントする。