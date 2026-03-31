【Amazon：「HG 1/144 アリュゼウス」など2次受注分 招待販売】 3月31日 受付開始

「HG 1/144 アリュゼウス」

Amazonにて、ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」と「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」の招待販売を実施している。

今回Amazonにて入荷予定の2次受注分を対象に招待販売を実施しており、3月31日13時ごろより受付が開始していることが確認できた。

招待販売の注意事項として、招待リクエストは12か月間有効となり、一度リクエストすれば、有効期間中は再度リクエストする必要がない。また招待リクエストの有効期間中に本商品の招待販売が終了する場合もあるため、その際はメールで通知される。

招待者に選ばれた場合はAmazon.co.jpから、あらためて招待メールが送付されるほか、アカウントサービスのメッセージセンターからも確認することができる。

「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」

3月31日13時ごろの状況

(C)創通・サンライズ