◇MLB ガーディアンズ4-2ドジャース(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはガーディアンズに敗れ、今季4戦目で初黒星を喫しました。

今季初先発の佐々木朗希投手は初回、先頭打者のスティーブン・クワン選手に160キロを超えるストレートを記録するなど、最後はカットボールで見逃し三振。2アウトからランナーを出しましたが、無失点で切り抜けます。

直後の攻撃では、2試合安打のなかった大谷翔平選手がレフトへのヒットで出塁。しかし、後続が倒れ無得点に終わります。

佐々木投手は2回を3者凡退としますが、3回は1アウト3塁からクワン選手にタイムリー二塁打を献上。四球でさらにピンチを広げますが、3番のホセ・ラミレス選手、4番のカイル・マンザード選手と中軸を抑え、追加点は許しません。

援護したい打線は3回、先頭打者のミゲル・ロハス選手が二塁打で出塁。続くダルトン・ラッシング選手が内野安打で出塁して、ノーアウト1・2塁で大谷選手へ。ところが先発のパーカー・メシック投手のけん制球でロハス選手がタッチアウト。痛恨のミスが飛び出すと、大谷選手は7球目をとらえますが、左中間へのライナー性の打球をセンターがキャッチ。無得点に終わります。

佐々木投手は4回を無失点としますが、5回は先頭打者に安打を浴びたところでロバーツ監督が交代を告げます。ベンチに下がる際にはファンから温かい拍手を受けました。

この回、2番手のタナー・スコット投手は盗塁と安打でノーアウト1・3塁とされますが、チェース・デローター選手を空振り三振。さらにラミレス選手のふらふらと上がったライト線への打球を二塁手ロハス選手がスライディングキャッチ。好守備が飛び出すなど、無失点で切り抜けます。

しかし1点ビハインドの7回、回またぎとなった3番手のジャスティン・ロブレスキ投手が満塁から押し出し四球や2点タイムリー二塁打を浴びるなど、3失点。4点差に広げられます。

反撃したい打席は7回、2本の安打で得点のチャンスをつくるも、7番のマックス・マンシー選手が3番手のエリク・サブロウスキ投手のストレートをとらえきれず空振り三振。8回は大谷選手も凡退に倒れ、スコアボードに「0」が並びます。

それでも9回は、ケード・スミス投手から先頭打者のカイル・タッカー選手が内野安打で出塁。さらにバッテリーエラーで一気に1塁から3塁まで進むと、3番のムーキー・ベッツ選手がタイムリー二塁打を記録。その後、フレディ・フリーマン選手の内野ゴロの間に2点目を奪うなど、粘りをみせて完封負けは回避。開幕からの連勝は3で止まり、今季初黒星です。

オープン戦で制球に苦しんだ佐々木投手は、4回0/3、78球を投げて、4安打、4奪三振、2四球、1失点の内容で今季1敗目。最速は99.5マイル(約160キロ)を記録しました。大谷選手は4打数1安打で今季まだノーアーチとなっています。