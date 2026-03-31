◇インターリーグ ドジャース2─4ガーディアンズ（2026年3月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打で3試合ぶりにヒットを記録も打線が振るわずチームは敗戦。先発した佐々木朗希投手（24）は4回0/3を4安打1失点と粘投も今季初黒星を喫した。

大谷は初回の第1打席は相手先発左腕・メシックの2球目、内角寄りのシンカーに詰まらされながらも左前打で開幕戦以来となる3試合13打席ぶりに安打を放ち、連続出塁を35試合まで伸ばした。

3回1死一塁の第2打席は外角スライダーで中飛に打ち取られると、6回1死の第3打席も低めチェンジアップに空振り三振に倒れた。8回の第4打席は相手3番手左腕・サブロウスキの真ん中付近のスライダーを捉えたかに見えたが、打球は伸びず中飛に終わった。

この日は佐々木朗希が今季初登板。オープン戦4試合で防御率15・58と苦しんだが、5回途中まで投げ、4回0/3を4安打1失点と粘投し、周囲の不安を払拭した。

ただ、打線が相手左腕に6回まで無得点に抑え込まれると、7回に3番手・ロブレスキーがつかまり、3失点。打線が9回に粘って2点を返したが反撃もここまで。チームは開幕4戦目で今季初黒星を喫し、佐々木が敗戦投手となった。

大谷はあす31日（同4月1日）のガーディアンズ戦で先発予定で、今季初めて二刀流で出場する見通しとなっている。