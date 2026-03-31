女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めたNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」のスピンオフ番組の前編が30日に放送され、オフショットが公開された。

同番組は「山橋さんの気遣いも甲斐なく、ギクシャクするサワと庄田さん。まだまだ微妙な関係の二人です」と紹介し、これまで本編を彩ってきた庄田役の俳優・濱正悟、サワ役の円井わん、山橋を演じた柄本時生らの和気あいあいとした雰囲気のオフショットを公開。

さらに、「明日は『ばけばけ』スピンオフ『オサワ、スイーッチョン。』の後編をお送りします！3/31（火）夜11:00〜【総合・全国】」と伝えた。

同作は27日に最終回を迎えた「ばけばけ」のスピンオフ第1弾。主人公はトキの友人・サワ（円井）でトキとヘブンが松江を離れ熊本へ行った後のサワと庄田（濱）の物語。サワが正規教員となって長屋を出ることになり、子供たちへの接し方に悩んでいたところに声をかけたのが庄田。2人の間に微妙な空気が流れ…2人は本当に結婚するのか？そこへ2人の関係を見かねた錦織や土江、門脇たちが動き出して事態は思わぬ展開となった。

フォロワーからは「やっぱりばけばけは面白い」「ずっと知りたかったおサワちゃん物語が観れて嬉しかったです」「ふたりの距離はどうやって縮まるのか楽しみ」「久しぶりに山橋さん見れて嬉しかった！」「この濱くん可愛いです！」「ばけばけスピンオフ最高」といった反響が寄せられている。