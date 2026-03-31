【ひらがなクイズ】1分で正解に挑戦！ 空欄に入る2文字は？ ヒントは「すっかり疲れ果てた状態」
多種多様な中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、思考をすっきりさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、非常に数が多いことを示す表現から、役に立たなくなったものの呼び名、さらにはすっかり疲れてしまった状態を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か考えてみましょう。
い□□
がら□□
□□びれる
ヒント：使い古されて価値がなくなってしまった物や、役に立たない雑多な道具のことを何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
いくた（幾多）
がらくた
くたびれる
数え切れないほどの多さを詩的に表現する「幾多（いくた）」や、かつては役目を果たしていたものの、今は価値を失った「がらくた」、心身の活力が尽きて消耗した様子を指す「くたびれる」。
膨大な数量の概念から、物質の経年変化、そして体が感じる疲労感まで、たった2つの共通する音が物事の「蓄積」や「消耗」にまつわる情景を鮮やかに描き出しています。全ての空白が埋まり、3つの言葉が形を成した瞬間に達成感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、非常に数が多いことを示す表現から、役に立たなくなったものの呼び名、さらにはすっかり疲れてしまった状態を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
がら□□
□□びれる
ヒント：使い古されて価値がなくなってしまった物や、役に立たない雑多な道具のことを何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：くた正解は「くた」でした。
▼解説
いくた（幾多）
がらくた
くたびれる
数え切れないほどの多さを詩的に表現する「幾多（いくた）」や、かつては役目を果たしていたものの、今は価値を失った「がらくた」、心身の活力が尽きて消耗した様子を指す「くたびれる」。
膨大な数量の概念から、物質の経年変化、そして体が感じる疲労感まで、たった2つの共通する音が物事の「蓄積」や「消耗」にまつわる情景を鮮やかに描き出しています。全ての空白が埋まり、3つの言葉が形を成した瞬間に達成感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)