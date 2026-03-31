『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」 新装版』（著者：安泰／イラスト：めばる／イメージイラスト：コーポ／宝島社）が2026年4月2日に発売される。

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本書は著者・安泰（あんたい）による「塩対応の女神様」と「トンデモ転生を繰り返す主人公」が特徴の異世界転生作品。作品の舞台は転生先を自由に選べる世界。ただし大人気の「チート持ちハーレム勇者」は、待ち時間が5万年。「魔王」ですら千年単位の待ち時間が当たり前で……。それなら、と主人公が決めた転生先は「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者の、肋骨」だった。さらに繰り返す転生先は「ヤドカリ」「魔王城の扉（右）」「宝箱に付いてる錠前」「勇者のカレー皿」ーー。塩対応な異世界転生担当の女神さまと、トンデモ転生を愉快に繰り返す「俺」の痛快異世界転生記。

本作は第8回ネット小説大賞を受賞し、2021年に書籍化した作品で、この度2026年4月から日テレ、BS日テレ、AT-Xにてテレビアニメが放送開始されることを記念して新装版の刊行となった。また今後コミカライズ版の発売も予定されており、本書では一足早く、巻末にコミカライズ第1話が収録される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）