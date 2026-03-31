霜降り明星・粗品、卒業式にサプライズ登場…超驚きと歓喜 N高卒業生らに鋭くも温かいメッセージ
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が、25日に大阪市内で行われた角川ドワンゴ学園『令和七年度 N高等学校・S高等学校・R高等学校、N中等部 合同卒業式』にサプライズ登場した。
【写真】NMB48安部若菜、母校「N高」の卒業式でパフォーマンス
今年度は、N高・S高・R高から1万1141人、N中から635人、あわせて1万1776人が卒業・修了。「大阪・関西万博」で活気づく大阪舞台に、会場とオンライン上で卒業生たちが新たな門出を迎えた。
そして開式直後、粗品が登壇し、会場を驚きと歓喜に包んだ。卒業生へ向けて粗品ならではの鋭くも温かいメッセージを贈り、会場のボルテージを一気に最高潮へと導いた。
また式の後半には、2組目のサプライズゲストとして、大阪・なんばを拠点に活動するアイドルグループ・NMB48の選抜メンバー16人が登場し、最新楽曲「青春デッドライン」を披露。選抜メンバーの1人・安部若菜は、N高の2020年卒業生で「同じ学校を旅立つ皆さんの、これから出会うたくさんの人たちや経験が素敵なものであるように。未来が明るく輝くことを心から願っています」と後輩たちにエールを贈った。
このほか、N高の卒業生で、ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した吉田唄菜や、俳優・タレントの渋谷凪咲ら、大阪にゆかりのある著名人から祝福メッセージが届いた。
【写真】NMB48安部若菜、母校「N高」の卒業式でパフォーマンス
今年度は、N高・S高・R高から1万1141人、N中から635人、あわせて1万1776人が卒業・修了。「大阪・関西万博」で活気づく大阪舞台に、会場とオンライン上で卒業生たちが新たな門出を迎えた。
そして開式直後、粗品が登壇し、会場を驚きと歓喜に包んだ。卒業生へ向けて粗品ならではの鋭くも温かいメッセージを贈り、会場のボルテージを一気に最高潮へと導いた。
このほか、N高の卒業生で、ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した吉田唄菜や、俳優・タレントの渋谷凪咲ら、大阪にゆかりのある著名人から祝福メッセージが届いた。