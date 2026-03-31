『リブート』「最も不憫だった」人物 同情の声集まる
俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の最終回が、2026年3月29日に放送された。物語の鍵を握っていた伊藤英明演じる真北正親の真意が明らかとなり、視聴者からは称賛と同情の声が相次いだ。
【写真】最も不憫…と話題の登場キャラクター
最終回では、早瀬（鈴木亮平）と夏海（戸田恵梨香）が絶体絶命の危機に陥るも、冬橋（永瀬廉）や仲間たちの助けにより形勢が逆転。さらに、これまで敵とも味方とも取れない行動を見せてきた真北が動き、合六（北村有起哉）と弥一（市川團十郎）の逮捕へとつながっていく。
物語終盤、弥一は「警察が踏み込んでくると期待してるようですが、来ませんよ…いや違うか…一人来ます。私の一番の味方が」と語るが、その直後、真北が姿を現し「お疲れ！」と不敵に登場。閃光手りゅう弾を合図に警察が突入し、形勢は一気に逆転した。
これまで兄・弥一や合六と通じているかのように見えていた真北だったが、その正体は潜入捜査官。弥一の闇献金の証拠を押さえ、逮捕の機会を狙っていたことが明らかになる。ネット上では「色々疑ってゴメンよ〜」「シゴデキすぎる」「MVP!!」など称賛の声が広がった。
一方で、真北の行動の裏には、複雑な家族の事情があった。妻・葉月（小橋めぐみ）は弥一と不倫関係にあり、過去のひき逃げ事故も実際の加害者は弥一だったことが判明。葉月が身代わりとなったことで、真北のキャリアにも影響が及んでいた。真北は「不倫は犯罪ではないので裁けないから、時間をかけてこの瞬間をお膳立てした」と語り、長年の執念で兄を追い詰めた。
しかし、弥一逮捕後に待っていたのは家庭の崩壊だった。自宅には離婚届が残され、家族を失う結末に。出世を果たしながらも孤独を抱える姿に、SNSでは「最も不憫だったのは伊藤英明だった…」「真北さん1番可哀そう」「報われてほしい」といった同情の声が相次いだ。
【写真】最も不憫…と話題の登場キャラクター
最終回では、早瀬（鈴木亮平）と夏海（戸田恵梨香）が絶体絶命の危機に陥るも、冬橋（永瀬廉）や仲間たちの助けにより形勢が逆転。さらに、これまで敵とも味方とも取れない行動を見せてきた真北が動き、合六（北村有起哉）と弥一（市川團十郎）の逮捕へとつながっていく。
これまで兄・弥一や合六と通じているかのように見えていた真北だったが、その正体は潜入捜査官。弥一の闇献金の証拠を押さえ、逮捕の機会を狙っていたことが明らかになる。ネット上では「色々疑ってゴメンよ〜」「シゴデキすぎる」「MVP!!」など称賛の声が広がった。
一方で、真北の行動の裏には、複雑な家族の事情があった。妻・葉月（小橋めぐみ）は弥一と不倫関係にあり、過去のひき逃げ事故も実際の加害者は弥一だったことが判明。葉月が身代わりとなったことで、真北のキャリアにも影響が及んでいた。真北は「不倫は犯罪ではないので裁けないから、時間をかけてこの瞬間をお膳立てした」と語り、長年の執念で兄を追い詰めた。
しかし、弥一逮捕後に待っていたのは家庭の崩壊だった。自宅には離婚届が残され、家族を失う結末に。出世を果たしながらも孤独を抱える姿に、SNSでは「最も不憫だったのは伊藤英明だった…」「真北さん1番可哀そう」「報われてほしい」といった同情の声が相次いだ。