◇インターリーグ ブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日 トロント）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が30日（日本時間31日）、敵地でのブルージェイズ戦で今季移籍後初登板初先発。4回2/3で72球を投げ、2安打2四球4三振1失点で勝敗はつかなかった。「7番・三塁」で先発したブルージェイズの巨人時代の後輩、岡本和真との対決は空振り三振と四球。チームは菅野交代後に打線が爆発し、14―5で今季4戦目にして初勝利を挙げた。

失点は3回、スプリンガーに浴びたソロのみ。5回2死二塁の場面で交代し、移籍後初勝利を逃した。2回の岡本との初対戦ではフルカウントから真ん中へのカットボールで空振り三振。5回、2度目の対戦では5球目にこの日最速の94.8マイル（約152.4キロ）を計測したが、フルカウントからの8球目は外角低めへのカットボールがボール判定。捕手のグッドマンが「ABSチャレンジ」をしたものの判定は変わらなかった。

菅野は対戦相手となった岡本について「名前がコールされたときも、もうトロントなじみの選手になってるなと思いましたし、本当に強いチームに入って、素晴らしい環境で彼はできていると思いますし、いいなと思いました」と述べた。岡本がメジャーにアジャストできる強みを問われると、「やっぱ選球眼だと思いますよ。変なボールに手を出さないですし。しっかりゾーンの見極めができている選手なので。僕は間違いなく活躍するだろうって、こっちに来る前から思ってました」と明かした。さらに「それプラス守備の不安が全くなく、バッティングに集中できるというところが、やっぱり凄く価値のある選手だなと思います」と付け加えた。