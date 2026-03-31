ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が31日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。衝撃的デザインのランジェリーや水着姿を投稿した。

「お花見一緒に行きたいな」とつづり、桜の花びらがデザインされたランジェリーに白いニーハイストッキングを履いたショットをアップ。バスト98センチの谷間に花びらを挟んでポーズをとったショットも公開した。

また、別の投稿では「競泳の概念が変わる…かも」と薄ピンク色で両サイド部分が開放的なデザインの競泳風水着で、ダンス動画を公開。ゴリラをイメージするようなポーズで笑顔も見せた。

さらに「お知らせ」とし、「ヤンマガデジタルから発売されるデジタル写真集があります！」と報告。白いビキニ水着姿の表紙カットを披露し「美術予備校とピアノの先生として働くお姉さんのグラビアをしました 4／10発売なのでkindleで予約しておいてくれると嬉しいです Amazonで『音羽美奈 働くお姉さん』で検索してね」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「最高にかわいい」「めちゃくちゃ美」「スタイル良すぎる」「すごい破壊力」「はみ出すぎ」「ポロリ寸前」「はみ乳たまらん」「theこぼれ乳」「放送事故ギリギリ」「色っぽくてエロくて可愛い」「サイズが大きくなってないか？」「桜姫」「満開」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。