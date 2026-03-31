◇ア・リーグ レッドソックス1─８アストロズ（2026年3月30日 ヒューストン）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が30日（日本時間31日）、敵地でのアストロズ戦に代打で出場も空振り三振に倒れた。チームも完敗を喫した。

吉田は1点を返し、なおも2死二、三塁の好機でダービンに代わり、代打で出場。ただ、相手先発・マクラーズにファウルで粘ったもののフルカウントからの8球目、低めナックルカーブで空振り三振に打ち取られ、追加点を奪うことはできなかった。

開幕2戦目となった28日（同29日）のレッズ戦で代打で今季初出場し、四球。29日（同30日）の同戦は先発出場も2打数無安打2四球だった。この日を含め6打席立ち、まだ安打が出ていない。

チームは先発・スアレスが5回途中4失点で降板すると、後を継いだオビエドも4失点。打線も相手先発・マクラーズに7回まで1点に抑え込まれ、完敗で3連敗を喫した。

MLBの公式X（旧ツイッター）はこの日の試合前に吉田とアストロズ・今井達也があいさつし、握手を交わす写真を投稿。今井は前日29日（同30日）のエンゼルス戦でメジャー初登板初先発も2回2/3を3安打4失点でKO。ほろ苦デビューとなった。