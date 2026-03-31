お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が31日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。ルームシェア仲間のお笑い芸人について語った。

この日はお笑いコンビ「ニューヨーク」とそろって登場。カズレーザーは「ウエストランド」「ラブレターズ」「ロングコートダディ」らが同期の芸人にあたると紹介された。仲の良い芸人はいるかと問われ「本当に誰とも付き合いないんですよね、俺、マジで」と苦笑した。

MCの「ハライチ」澤部佑が「でもあれやってたでしょ、ルームシェアみたいなの」と話を振ると、「家には住んでましたよ、一緒に。トレンディエンジェルのたかしさんとか、あとは後輩とかと一緒に住んでますけれども、それぐらいで。本当に接点ないですよ」と淡々と話した。

たかしとルームシェアを始めたきっかけは「たかしさんがもともとルームシェアしたことないって言って。M-1のとき一緒になって、“1人暮らししてみたいんだよ”って言うから、“あんな可愛い子が1人暮らししたら危ないだろ”っていうので。“じゃあやっぱり一緒に住んでもらおう”っていう話で始まりました」と笑顔で話した。

カズレーザーは昨年8月に女優・二階堂ふみとの結婚を発表。情報番組で結婚後の住居はどうするかと問われた際、芸人仲間とルームシェアしているとした上で「まだみんなで住んでる部屋が残っているんで、そちらと行き来しつつ」と明かしていた。