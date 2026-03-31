イトーヨーカ堂は３１日、低価格帯のプライベートブランド（ＰＢ＝自主企画商品）「セブン・ザ・プライス」の拡充に向けた戦略を発表した。

無駄を省いたシンプルな商品づくりなど従来の基本理念に加え、調達コスト削減に努めることで低価格の品ぞろえを充実させる。物価高が続く中、節約志向を強める消費者の需要を取り込みたい考えだ。

セブン・ザ・プライスはパッケージのデザインを簡素化するといった取り組みを徹底し、低価格につなげている。新商品では、複数の原材料の調達先を統一することで仕入れコストを削減するほか、一括で大量に納入するなどの工夫をこらす。

商品の大型化も進め、新商品のマヨネーズは１キロ・グラムと一般的な商品の約２倍ある。調味料の数を抑えるなどし、価格は６２４円（税込み）とした。

セブン・ザ・プライスの売上高は新年度、前年比で２割増を目標にする。品ぞろえも拡充する計画で、新年度は計９０品を新発売して全体で約４００となる。

土居仁フード＆ドラッグ事業部長は「商品の設計段階から安さに向けた追求を徹底し、品質と価格の最適なバランスを実現したい」と話している。