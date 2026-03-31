ティモシー・シャラメが3度目のアカデミー賞主演男優賞にノミネートされたことでも話題になった『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、卓球の世界チャンピオンになって人生一発逆転を目指すマーティ・マウザーの姿を描いた物語だ。監督を務めたのは、これまで弟のベニー・サフディと共に『神様なんかくそくらえ』『グッド・タイム』『アンカット・ダイヤモンド』などを手がけてきたジョシュ・サフディ。世界的な大ヒットを記録した本作について、来日を果たした彼に話を聞いた。

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ーー全世界興収1.47億ドルを突破し、A24作品史上最高の興行収入を記録したことも話題となった本作ですが、監督自身はここまでのヒットになることは予想していましたか？

ジョシュ・サフディ（以下、サフディ）：正直、ここまでのヒットになるとはまったく予想していませんでした。自分自身でも驚いていますし、この結果にとても勇気づけられます。ただ、僕は自分が撮る作品はすべてブロックバスター（超大作）だと思っています。以前、僕が自分たちの初監督作品と2作目の監督作品について“ブロックバスター”だと言ったら、とある撮影監督に「あんな小規模なパーソナルな作品をブロックバスターだと思っていたの？」とからかわれたことがありましたが……（笑）。いずれにせよ、僕は自分にとって意味のあることであれば、誰か他の人にとっても意味があるに違いないと思っているんです。そういう信念を持って映画を作っているので、常に“自分たちの映画は間違いない”という自信は持っています。とはいえ、ここまでのヒットは驚きですね。頭が爆発しそうです（笑）。

ーー僕もこの映画にとても惹かれた1人なのですが、監督自身はこの作品がこれだけ多くの人に受け入れられた理由をどう見ていますか？

サフディ：ひとつは、いま僕たちが生きている世界がニヒリズムに溢れているからだと思います。人と人とのつながりが薄れて、敵対的な世界の中で生きている。誰に対しても無関心で、もはや現実的ですらないと思ってしまいます。そういう世界において、夢は伝染力を帯びるもの。僕自身もそうですが、多くの人はマーティ・マウザー（ティモシー・シャラメ）の姿に勇気づけられるんだと思います。夢のために一生懸命になったり、未来のために必死になって生きる。そういう人の姿というのは、やはり魅力的に映りますし、とても美しいものですよね。

ーーまさにその通りだと思います。

サフディ：テーマ以外で言うと、この映画の“スピード感”も大きいと思います。今の生活のペースやリズム感、そしてマーティの結果を顧みない姿勢が、特に若い人たちの共感を呼んできたのだと思います。若い頃は、理屈ではわかっていても、結果に対する感覚やその重みの理解は限られていると思います。世界があまりにも広いから、ある場所で失敗しても、別の場所へ行けば、その失敗はそこでは何の影響も持たないように感じられる。だから結果というものは軽く見えがちなんですよね。でも年を重ねるにつれて、それらはどんどん小さくなっていき、結果はより重大で、より深刻なものになっていくことに気づくんです。

ーー監督はこれまでも一貫して“人間”を描いていますよね。しかも彼らは、どんどん危ない状況に陥っていきます。

サフディ：僕は人の“執着”や“情熱”にとても興味があるんです。情熱を持ち続けるためにアートに目を向けていますし、盲目的に夢を追う人たちにとても関心があります。そういう生き方に惹かれてきましたし、常に何かを超越したいという気持ちがあるんです。前作の『アンカット・ダイヤモンド』はギャンブル中毒者についての映画で、これは愛情を込めて言いますが、主人公のハワード（アダム・サンドラー）は“敗者”でした。結局のところそれが彼の本質であり、人生における立場でもありました。一方で、『マーティ・シュプリーム』のマーティについては、多くの人たちは彼を同じく“敗者”として見ると思いますが、僕は彼を“勝者”だと思っています。そう、これは“勝者についての物語”なんです。もちろん、彼を取り巻く女性たちにとっては全くそうは思えないでしょうが、マーティの姿はとても美しい。そういう意味では、僕の作品に登場するキャラクターたちには、病的なまでに夢を追い続けるという共通点があると言えます。彼らの内面を徹底的に理解したいという欲求から、そういう人物を描き続けているんだと思います。

ーー今回の作品ではティモシー・シャラメがマーティ役として監督の描きたい人物像を見事に体現していました。企画段階から一緒に動いていた彼の貢献は計り知れないものだったと思いますが、実際に一緒に仕事をしてみてあなたが感じたティモシー・シャラメの“意外な一面”があったらぜひ教えてください。

サフディ：ティモシーは物事に対して非常にシリアスに取り組む人。例えば、撮影中は携帯電話の電源を切っていて、連絡がつきにくくなるくらいなんです。役作りのために、コミュニケーションも監督の僕とだけ取るという姿勢を貫いていました。彼が非常に真面目な人だとはわかっていたつもりでしたが、ここまで入り込むとは驚きでした。もっとも感心したのは卓球の試合のシーン。私たちは、1940年代から1980年代に至るまでの選手や試合のさまざまな場面、さらにはいくつかの現代的な場面を参考にして作った映像をもとに、かなり複雑で難しい振り付けを準備していました。そしてティモシーはそれらすべてを覚えなければなりませんでした。

ーーしかもエンドウ役の川口功人さんと張り合えるほどの力があるという説得力を持たせないといけないわけですもんね。

サフディ：その通りです。振付師は「連続して2点3点取るようなシーンはさすがに撮れない」と言っていたのですが、僕にはそのシーンが必要でした。なぜなら、ポイントとポイントの間にこそ、彼らの感情や物語が見えてくるからです。不可能だと思っていたその撮影でしたが、なんとティモシーは見事にやり遂げてくれました。僕は「カット」と言う必要すらありませんでした。彼が『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』でボブ・ディランを見事に演じていたのを観て、ある程度のことができるとは予想していましたが、まさかここまでとは。本当に驚きでしたし、素晴らしかったです。

ーー日本では弟のベニー・サフディが手がけた『スマッシング・マシーン』が5月15日に公開されます。同じスポーツを描いた作品で、日本が重要な舞台になるという共通点がありますね。

サフディ：その奇妙な共通点には僕も驚きました（笑）。僕がちょうど『マーティ・シュプリーム』のプロジェクトに取り組んでいたときに、ドウェイン・ジョンソンが僕とベニーにマーク・カーの物語に興味がないかと連絡してきてくれたんです。僕は『スマッシング・マシーン』のベースになったドキュメンタリーが大好きで企画にも興味がありましたが、タイミング的に難しく、マーク・カーの物語をとても気に入っていたベニーが単独で監督することになりました。彼にも「2つの作品が日本でのチャンピオンシップや大会で終わるなんて、とても面白い偶然だと思わない？」という話をしましたね。

ーー今後はもう2人で一緒に映画を撮ることはないんですか？

サフディ：どうですかね……。ベニーは今、自分自身が語りたい物語を撮ることに興味を持っていて、まさに別の映画に取り組んでいるところです。僕自身は次に何をしたいのか、まだはっきりと決めきれていないところがありますが、やりたいことのアイデアはたくさんあるんです。はっきりと言えるのは、一つずつやりたいことを実現させていきたいということ。その中で、またベニーと一緒に映画を撮る機会があるかもしれませんし、そうはならないかもしれません。未来がどうなるかなんて、誰にも分かりませんから。

（取材・文＝宮川翔）