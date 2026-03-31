ロート製薬<4527.T>がしっかり。同社はきょう、フィジカルＡＩを活用した「ヒューマノイド開発プロジェクト」を始動したと発表しており、これが株価の支えとなっているようだ。



サイバーフィジカルシステム（現実空間にある多様なデータをセンサーネットワークなどで収集し、仮想空間で大規模データ処理技術などを駆使して分析・知識化を行い、そこで創出した情報・価値によって産業の活性化や社会問題の解決を図っていく仕組み）を実装する上野テクノセンターを実証の場とし、フィジカルＡＩとデータの循環を通じて環境変化に適応できるものづくりを確立するとともに、将来的にはヒューマノイドが製造現場で人と協働する最適モデルの導入を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS