香取慎吾が自身のInstagramを更新し、東京タワーを背景にした自撮りショットを公開した。

【写真】ライトアップされた大好きな東京タワーとの自撮りショットを公開した香取慎吾

■香取「東京 大好き」と”東京愛”を語る

香取は「東京 大好き 色んな事が詰まってて 何でも近くにありそうで 誰でも簡単に掴めそうで 夢散りばめられてる東京 嫌いじゃないよ東京」と“東京”に対する愛が溢れる詩的な言葉を綴った。そこには、ライトアップされた東京タワーを見上げる、どこか誇らしげな表情での自撮りショット（1枚目）が添えられている。さらに、下からのアングルで半円を描くように捉えたドラマチックな動画（2枚目）も公開。

SNSには「灯色の東京タワーがとても暖かい」「慎吾ちゃんと東京タワーが暖かくて優しい」「ミュージカルの1シーンみたい」「いい顔してる」「慎吾ちゃんの笑顔に癒される」とさまざまな声が集まっている。

■香取慎吾の深い東京タワーへの愛

香取は、今までもInstagramにて自身が撮影した東京タワーの写真を幾度となく公開している。その思い入れの深さを象徴するのが、2019年3月のエピソードだ。当時、香取が描いた東京タワーの絵が東京タワーに展示されているのを見に行ったことを報告。「僕の描いた東京タワーの絵を！東京タワーに見に行った！感動！嬉しい！です！ありがとう！東京タワー！香取慎吾がんばります！！」と爆発するような歓喜のコメントとともに、描いた絵を指さす自撮りショットを公開している。

■美空ひばり「東京タワー」のカバーも披露

2023年1月、美空ひばりの曲「東京タワー」をカバー。新しい学校のリーダーズを客演に迎えた「東京タワー （feat.新しい学校のリーダーズ）」として配信リリースを敢行した。この楽曲において、MV（ミュージックビデオ）で披露されたのが、巨大化した香取と新しい学校のリーダーズのメンバーたちが東京タワーのまわりで歌う姿。独特な世界観が印象的だ。