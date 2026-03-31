BTSの人気バラエティコンテンツが帰ってくる！『Run BTS! 2.0』予告映像公開

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BTSが、公式YouTubeチャンネルに『Run BTS! 2.0』の予告映像を公開した。

■予告映像にはコンテンツ会議を行う様子を収録

『Run BTS!』は、2015年の初公開から約10年間続いてきたBTSの代表的なオリジナルバラエティコンテンツ。様々なゲームやミッションを通じてメンバーたちの愉快な魅力を描き、全世界のARMY（BTSファンの呼称）から愛されてきた。

2023年のスペシャルエピソード以来、約3年ぶりの再開となる今回。公開された予告映像には、『Run BTS! 2.0』の本格始動を前にコンテンツ会議を行う様子を収録。メンバーたちは激変するトレンドについて悩み、それに合わせた多様なアイテムを提案し、本編への期待感を高めた。

『Run BTS!』は、2015年から2021年までに計155編のエピソードが公開され、YouTubeの累計再生回数は約1億4,000万回に達した。これとは別に、2022年と2023年に披露されたスペシャルコンテンツ10編は、1億3,000万再生回数を突破するという凄まじい人気を博した。特に2023年にフライングヨガに挑戦した『Fly BTS Fly Part 1』は、単独で3,000万再生回数を超えている。

(P)＆(C)BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

韓国発売日：3月20日

■関連リンク

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

https://www.universal-music.co.jp/bts/