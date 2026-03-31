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決勝は地元・関西の実力校同士となった。

奈良・智弁学園は、村上投手（阪神）を擁した2016年以来10年ぶりの優勝を目指す。チームは準々決勝の花咲徳栄戦で8点差からの大逆転を見せ、準決勝は中京大中京を逆転して1点差で勝ち切る。

春夏10回目の栄冠を目指す大阪桐蔭。2回戦、準々決勝、準決勝すべて1点差を制し、勝負強く決勝に進んできた。

試合は序盤、智弁のエース・杉本真滉投手を大阪桐蔭打線が攻め2回に1点、3回に2点を奪う。延長戦を含む4試合すべてに登板した杉本だが、ピンチのあとに2人連続三振で後続を断つ。

大阪桐蔭は二枚エースのうち、2年の川本晴大が先発。2回まで智弁学園打線をノーヒットに抑える好投を見せている。

3回、智辯学園はフォアボールをきっかけにランナーを3塁まで進め、志村のチーム初ヒットとなる内野安打で1点を返す。

【大阪桐蔭　3-1　智弁学園　3回裏まで】

先行　大阪桐蔭
1　左　仲原慶二　2年
2　中　中西佳虎　3年
3　右　内海竣太　3年
4　指　谷渕瑛仁　3年
5　捕　藤田大翔　3年
6　二　黒川虎雅　3年
7　一　岡安凌玖　3年
8　三　中村勇斗　2年
9　遊　中島斉志　2年
投　川本晴大　2年

後攻智弁学園
1　捕　角谷哲人　3年
2　二　志村叶大　3年
3　指　太田蓮　2年
4　一　逢坂悠誠　2年
5　中　馬場井律稀　3年
6　左　北川温久　3年
7　三　多井桔平　2年
8　右　添本一輝　2年
9　遊　八木颯人　3年
投　杉本真滉　3年