決勝は地元・関西の実力校同士となった。

奈良・智弁学園は、村上投手（阪神）を擁した2016年以来10年ぶりの優勝を目指す。チームは準々決勝の花咲徳栄戦で8点差からの大逆転を見せ、準決勝は中京大中京を逆転して1点差で勝ち切る。

春夏10回目の栄冠を目指す大阪桐蔭。2回戦、準々決勝、準決勝すべて1点差を制し、勝負強く決勝に進んできた。

試合は序盤、智弁のエース・杉本真滉投手を大阪桐蔭打線が攻め2回に1点、3回に2点を奪う。延長戦を含む4試合すべてに登板した杉本だが、ピンチのあとに2人連続三振で後続を断つ。

大阪桐蔭は二枚エースのうち、2年の川本晴大が先発。2回まで智弁学園打線をノーヒットに抑える好投を見せている。

3回、智辯学園はフォアボールをきっかけにランナーを3塁まで進め、志村のチーム初ヒットとなる内野安打で1点を返す。

【大阪桐蔭 3-1 智弁学園 3回裏まで】

先行 大阪桐蔭

1 左 仲原慶二 2年

2 中 中西佳虎 3年

3 右 内海竣太 3年

4 指 谷渕瑛仁 3年

5 捕 藤田大翔 3年

6 二 黒川虎雅 3年

7 一 岡安凌玖 3年

8 三 中村勇斗 2年

9 遊 中島斉志 2年

投 川本晴大 2年

後攻智弁学園

1 捕 角谷哲人 3年

2 二 志村叶大 3年

3 指 太田蓮 2年

4 一 逢坂悠誠 2年

5 中 馬場井律稀 3年

6 左 北川温久 3年

7 三 多井桔平 2年

8 右 添本一輝 2年

9 遊 八木颯人 3年

投 杉本真滉 3年