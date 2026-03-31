韓国の現地時間21日に復帰公演を行った、7人組グループ・BTSの新曲『SWIM』が、米ビルボードの『Hot 100』（4月4日付）で初登場1位を記録したことがレコード会社から発表され、喜びのコメントを寄せました。

米音楽専門メディアのビルボードが、公式サイトで公開したチャート予告記事によると、BTSの最新アルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、メインソングチャート『Hot 100』で初登場1位を記録しました。

BTSがこのチャートで1位を獲得したのは、『Dynamite』や『Butter』などに続いて通算7曲目。ビルボードによるとBTSは、1958年8月に『Hot 100』チャートが開始されて以来、グループとして5番目に多い1位獲得曲数を持つアーティストだといい、The Beatles（20曲）、The Supremes（12曲）、Bee Gees、The Rolling Stones（各8曲）の後にBTSが続くということです。

『SWIM』は今月20日にリリースされ、ビルボードは26日までの集計の結果、ストリーミング1530万回、ラジオ放送のリスナー数2580万人、デジタルおよびフィジカルシングルの販売量は計15万4000枚に達していると伝えています。

■BTSがコメント「困難の中でも最後まで進み続けようというメッセージを込めた曲」

BTSは、所属事務所を通じてコメントを寄せ、「3年9ヶ月という長い時間を経て披露したアルバムで『ビルボード1位』という大きな栄誉をいただくことができた。いつも惜しみない愛と応援を送ってくださるARMY（BTSファンの呼称）の皆さんはもちろん、僕たちの音楽を聴き、心を寄せてくださったすべての方々に深く感謝申し上げる」と、思いを伝えています。

そして、楽曲に込めたメッセージについて「新譜を準備する中で、多くの人が共感できる普遍的な感情を込めたいと悩んだ。それを象徴するタイトル曲『SWIM』は、困難の中でも最後まで進み続けようというメッセージを込めた曲だ。この曲が国境を越え、多くの方にとって小さな勇気と慰めになることを願っている。長い間変わらぬ信頼と応援を寄せてくださったことに感謝し、これからも真心を込めた音楽で恩返ししていきたい」としています。

ビルボードは、30日に公開したチャート予告記事を通じて、『ARIRANG』がメインアルバムチャート『ビルボード200』（4月4日付）で1位になったことを明らかにしていて、BTSが『ビルボード200』と『Hot 100』の1位を同時に獲得したのは、2020年のアルバム『BE』とタイトル曲『Life Goes On』以来、約6年ぶりだということです。