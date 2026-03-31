C大阪は31日、大阪市此花区での練習を公開し、U―21日本代表の遠征に参加していたMF石渡ネルソン（20）とMF横山夢樹（20）が練習に合流した。

前日30日に帰国した2人は別メニューでトレーニングを消化。U―21米国代表、U―23韓国代表と対戦した今遠征に関して、2試合に出場した石渡は「2チームともレベルが高くて、2戦とも負けてしまった。悔しい遠征だった」と振り返った。ただ、代表では従来のボランチより1列高いインサイドハーフに入り、持ち味を発揮。韓国戦では1アシストを記録し、自身のシュートでゴールに迫る場面もあった。

4月4日に控える名古屋戦（豊田ス）。U―21日本代表の大岩剛監督からは「代表選手は自チームに帰って、その週の試合に出ないとダメだ」と言葉を掛けられており「自分としてはいける準備をしている」と言葉に力を込めた。現在の体重は78キロ。2季前にC大阪に在籍していた時は71キロ程度で、愛媛、いわきに所属した2年間でフィジカルは大幅にレベルアップした。

いわきでは筋トレに加えて食事に関しても変化があった。以前は自分の好きなものしか食べていなかったが、興味のなかったアボガドの入った食べ物なども食べるようになり、肉体改造に着手。「もっとゴツくなりたい」と継続してフィジカルの強化を続けており、82、83キロ程度を目指している。

ロス五輪を目指していく中でも、まずはC大阪でインパクトを残す。