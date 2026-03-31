俳優の沢村一樹（５８）が３１日、都内で行われた４月１日スタートのテレ東系ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」（水曜、深夜０・３０）の会見に出席した。今作で連続ドラマ初監督を務め、出演者の菅井友香（３０）、入山法子（４０）、稲葉友（３３）から監督としての顔を絶賛された。

公認不倫という奇妙な三角関係を描くラブサスペンス。チーフ監督を務めた沢村は「生配信もあるので、気をつけたい」「生放送なので、鎮静剤を打たれたよう」と普段よりも真面目なトーン。序盤の三話と最終話を担当したといい、監督としての苦労を「カットって言わないといけないんだよね。ＯＫって言っちゃう」と振り返った。

入山は初対峙した沢村監督について「アイデアが次々あふれる方で、想像もしてなかった演出をつけてくださった」と回想。菅井演じる容子に触るシーンを撮影する際に「下流の川のように触って」と独特なディレクションされたと明かし、「これが沢村監督イズムかって」と脱帽していた。

菅井は「沢村監督は楽しんで現場を盛り上げて下さって、見本も見せて下さって」と俳優だからこそできるディレクションに感謝。驚くシーンの際に「森のクマさんに出会ったように驚いて」と助言を受けたといい、「どんどん容子というキャラクターが深くなっていった」と振り返っていた。