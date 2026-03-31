岸明日香、5年ぶり5冊目の写真集発売「30代写真集は最後になるかも」
グラビアアイドル・女優の岸明日香が、5年ぶり5冊目の写真集「Trajectory」を5月22日に発売することが決定した。
【写真】岸明日香5年ぶりの写真集 笑顔はじけるキュートなショット
2012年3月にグラビアデビューし、以降、女優として映画やドラマに出演するほか、バラエティでも話題になるなど、多岐にわたる活躍を続ける岸。今年で15周年を迎え、5年ぶりに写真集「Trajectory」を発売する。
グラビアの表現を追求し続けてきた岸にとって、30代ラストの写真集になるであろう決意のもと、史上最大の露出にも挑戦。タイトルは岸本人が「軌跡」（奇跡）にもかけて、「これまでの人生の道のり」を意味する「Trajectory」と命名した。
ロケは初めて訪れたベトナム・ダナンを舞台に、笑顔はじけるキュートな水着姿から艶やかなランジェリー姿など、写真集ならではの大胆ショットや大人の色香を披露。東京・大阪にて、写真集の発売記念イベントも開催される。
岸は「15年間、色んなお仕事を経験させていただく中で誰よりもグラビアに向き合って来たつもりです」と振り返り「絶対に納得のいくものしか出したくないという想いで、30代写真集は最後になるかもしれない、という覚悟を持ちながら今までで1番最高な写真集を作ろうと挑ませていただいた作品です」とコメントを寄せた。
岸明日香写真集「Trajectory」は、ワニブックスより5月22日発売。
※岸明日香のコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■岸明日香
ついに、私の15周年記念5冊目となるソロ写真集が発売決定しました！！
15年間、色んなお仕事を経験させていただく中で誰よりもグラビアに向き合って来たつもりです。絶対に納得のいくものしか出したくないという想いで、30代写真集は最後になるかもしれない、という覚悟を持ちながら今までで1番最高な写真集を作ろうと挑ませていただいた作品です。
初めてのベトナムで開放感いっぱいの集大成が詰まった写真集、皆様に絶対観てほしいので是非ゲットしてください！
【写真】岸明日香5年ぶりの写真集 笑顔はじけるキュートなショット
2012年3月にグラビアデビューし、以降、女優として映画やドラマに出演するほか、バラエティでも話題になるなど、多岐にわたる活躍を続ける岸。今年で15周年を迎え、5年ぶりに写真集「Trajectory」を発売する。
グラビアの表現を追求し続けてきた岸にとって、30代ラストの写真集になるであろう決意のもと、史上最大の露出にも挑戦。タイトルは岸本人が「軌跡」（奇跡）にもかけて、「これまでの人生の道のり」を意味する「Trajectory」と命名した。
岸は「15年間、色んなお仕事を経験させていただく中で誰よりもグラビアに向き合って来たつもりです」と振り返り「絶対に納得のいくものしか出したくないという想いで、30代写真集は最後になるかもしれない、という覚悟を持ちながら今までで1番最高な写真集を作ろうと挑ませていただいた作品です」とコメントを寄せた。
岸明日香写真集「Trajectory」は、ワニブックスより5月22日発売。
※岸明日香のコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■岸明日香
ついに、私の15周年記念5冊目となるソロ写真集が発売決定しました！！
15年間、色んなお仕事を経験させていただく中で誰よりもグラビアに向き合って来たつもりです。絶対に納得のいくものしか出したくないという想いで、30代写真集は最後になるかもしれない、という覚悟を持ちながら今までで1番最高な写真集を作ろうと挑ませていただいた作品です。
初めてのベトナムで開放感いっぱいの集大成が詰まった写真集、皆様に絶対観てほしいので是非ゲットしてください！