九州給食で親しまれる冷菓とコラボ！ブルボン「バームロールムース」

記事ポイント ブルボンからパウチアイス「バームロールムース」が2026年4月6日に新発売九州の給食でお馴染みの冷菓「ムース」シリーズの新商品ロングセラー「バームロール」の味わいをイメージしたなめらかな食感のフローズンデザート ブルボンからパウチアイス「バームロールムース」が2026年4月6日に新発売九州の給食でお馴染みの冷菓「ムース」シリーズの新商品ロングセラー「バームロール」の味わいをイメージしたなめらかな食感のフローズンデザート

ブルボンから、パウチアイス「バームロールムース」が2026年4月6日(月)に全国発売されます。

九州では給食などでお馴染みの冷菓「ムース」シリーズに、ロングセラー商品「バームロール」の味わいをイメージした新フレーバーが登場です。

ひんやりとした口当たりとなめらかな食感が楽しめるフローズンデザートとなっています。

ブルボン「バームロールムース」

商品名：バームロールムース内容量：85ml発売日：2026年4月6日(月)販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス

「バームロールムース」は、ブルボンのロングセラー商品「バームロール」の味わいをイメージしたフローズンデザートです。

製造はセリア・ロイルが手がけており、ミルク風味でやさしい味わいが特徴となっています。

「ムース」は九州では給食などでお馴染みの冷菓で、ワンハンドで食べられるパウチタイプのアイスです。

ひんやりとした口当たりとなめらかな食感を楽しめます。

シリーズ商品として「ルマンドムース」も展開されています。

量販店やドラッグストア、小売店、売店などで全国販売される予定です。

ワンハンドで手軽に食べられるパウチタイプなので、お出かけ先やおやつタイムにもぴったりです。

ロングセラーの「バームロール」ならではのやさしい味わいを、ひんやりしたフローズンデザートで楽しめます。

「ルマンドムース」に続くシリーズ新商品として、ブルボンの人気菓子の世界がアイスで広がっています。

ブルボン「バームロールムース」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「バームロールムース」はいつ発売されますか？

A. 2026年4月6日(月)に全国発売されます。

Q. 「バームロールムース」はどこで購入できますか？

A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などでの販売が予定されています。

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