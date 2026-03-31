九州給食で親しまれる冷菓とコラボ！ブルボン「バームロールムース」
記事ポイントブルボンからパウチアイス「バームロールムース」が2026年4月6日に新発売九州の給食でお馴染みの冷菓「ムース」シリーズの新商品ロングセラー「バームロール」の味わいをイメージしたなめらかな食感のフローズンデザート
ブルボンから、パウチアイス「バームロールムース」が2026年4月6日(月)に全国発売されます。
九州では給食などでお馴染みの冷菓「ムース」シリーズに、ロングセラー商品「バームロール」の味わいをイメージした新フレーバーが登場です。
ひんやりとした口当たりとなめらかな食感が楽しめるフローズンデザートとなっています。
ブルボン「バームロールムース」
商品名：バームロールムース内容量：85ml発売日：2026年4月6日(月)販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス
「バームロールムース」は、ブルボンのロングセラー商品「バームロール」の味わいをイメージしたフローズンデザートです。
製造はセリア・ロイルが手がけており、ミルク風味でやさしい味わいが特徴となっています。
「ムース」は九州では給食などでお馴染みの冷菓で、ワンハンドで食べられるパウチタイプのアイスです。
ひんやりとした口当たりとなめらかな食感を楽しめます。
シリーズ商品として「ルマンドムース」も展開されています。
量販店やドラッグストア、小売店、売店などで全国販売される予定です。
ワンハンドで手軽に食べられるパウチタイプなので、お出かけ先やおやつタイムにもぴったりです。
ロングセラーの「バームロール」ならではのやさしい味わいを、ひんやりしたフローズンデザートで楽しめます。
「ルマンドムース」に続くシリーズ新商品として、ブルボンの人気菓子の世界がアイスで広がっています。
ブルボン「バームロールムース」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「バームロールムース」はいつ発売されますか？
A. 2026年4月6日(月)に全国発売されます。
Q. 「バームロールムース」はどこで購入できますか？
A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などでの販売が予定されています。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 九州給食で親しまれる冷菓とコラボ！ブルボン「バームロールムース」 appeared first on Dtimes.