凍らせると二層でフロートのような味わい！ブルボン「フローズンフロートゼリー」

記事ポイント クリームとゼリーの二層構造で、凍らせるとフロートのような味わいが楽しめるカップデザート常温保管が可能で、好きなタイミングで凍らせて食べられる手軽さコーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品を展開 クリームとゼリーの二層構造で、凍らせるとフロートのような味わいが楽しめるカップデザート常温保管が可能で、好きなタイミングで凍らせて食べられる手軽さコーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品を展開

ブルボンから、凍らせて食べる二層構造のカップデザート「フローズンフロートゼリー」が登場します。

クリームとゼリーを凍らせることで、シャーベット状のゼリーとクリーミーな上層が一体となり、フロートのような爽やかさが楽しめます。

コーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品が、2026年4月7日（火）に全国で発売されます。

ブルボン「フローズンフロートゼリー」

内容量：144g発売日：2026年4月7日（火）全国発売販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：6カ月

「フローズンフロートゼリー」は、上層にクリーム、下層にゼリーを組み合わせた二層構造のカップデザートです。

冷凍庫で凍らせると、下層のゼリーがシャーベット状に変化します。

シャリッとした食感のゼリーと、ひんやりクリーミーなクリームを一緒に食べることで、フロートドリンクのような味わいが広がります。

常温での保管が可能なため、まとめ買いしてストックしておき、好きなタイミングで凍らせて楽しめるのも魅力となっています。

選べる3つのソーダフレーバー

ラインナップは、コーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品です。

どれも馴染み深いソーダフレーバーをベースにしており、クリームとの相性が考えられた組み合わせとなっています。

気分やシーンに合わせてフレーバーを選べます。

凍らせるだけでシャーベット状のゼリーとクリームが織りなすフロート感を手軽に味わえます。

常温保管ができるため、食べたい時にすぐ準備できる使い勝手のよさも特徴です。

コーラ・メロンソーダ・いちごソーダと、気分に合わせて選べる3つのフレーバーが揃っています。

ブルボン「フローズンフロートゼリー」の紹介でした。

よくある質問

Q. フローズンフロートゼリーはいつ発売されますか？

A. 2026年4月7日（火）に全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで発売されます。

Q. フローズンフロートゼリーはどのように食べますか？

A. 常温で保管しておき、冷凍庫で凍らせてから食べます。

凍らせることでゼリーがシャーベット状になり、上層のクリームと一緒にフロートのような味わいが楽しめます。

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