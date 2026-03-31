3種の果汁で爽快に楽しめる新フレーバー！ブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」

記事ポイント ブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」が2026年4月7日に全国発売ピーチ・マスカット・レモンの3種果汁でフルーティなエナジードリンク味を実現炭酸飲料のような爽快さとしゃりもに食感が楽しめる大粒エアイングミ ブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」が2026年4月7日に全国発売ピーチ・マスカット・レモンの3種果汁でフルーティなエナジードリンク味を実現炭酸飲料のような爽快さとしゃりもに食感が楽しめる大粒エアイングミ

ブルボンの大粒エアイングミ「しゃりもにグミ」シリーズに、フルーティエナジードリンク味が新登場します。

ピーチ、マスカット、レモンの3種の果汁を組み合わせた爽快な味わいが特徴です。

2026年4月7日（火）より全国のコンビニエンスストアや量販店などで販売されます。

ブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」

商品名：しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味内容量：57g発売日：2026年4月7日（火）販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：9カ月

「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」は、爽快なエナジードリンクの味わいにピーチ、マスカット、レモンの果汁をプラスしたグミです。

炭酸飲料のような爽やかさとフルーティさを掛け合わせた味わいを、しゃりもに食感とともに楽しめます。

しゃりもにグミシリーズは、ヨーグルト味、グレープ味、ピーチ味がラインナップされており、今回のフルーティエナジードリンク味が新たに加わります。

3種の果汁が生み出すフルーティさとエナジードリンクならではの爽快感を、大粒のエアイングミで味わえる一品となっています。

エナジードリンクの刺激的な味わいとフルーツの甘みが同時に楽しめる、しゃりもにグミシリーズの新しい魅力です。

独自のしゃりもに食感が、炭酸飲料を思わせる爽やかな味わいをさらに引き立てています。

全国のコンビニエンスストアや量販店、ドラッグストアなどで手に入ります。

ブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」はいつ発売されますか？

A. 2026年4月7日（火）に全国で発売されます。

コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで購入できます。

Q. どんな味わいのグミですか？

A. 爽快なエナジードリンクの味わいに、ピーチ、マスカット、レモンの3種の果汁をプラスしたグミです。

炭酸飲料のような爽やかさとフルーティさを組み合わせた味わいを、しゃりもに食感とともに楽しめます。

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